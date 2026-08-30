30 Ağustos Kutlamaları İçin Cadde Kapalı
Zafer Bayramı etkinlikleri nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve caddeye giriş çıkışlar sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı eski ismiyle Vatan Caddesi ve caddeye giriş çıkışlar araç trafiğine kapatıldı. Araçlar daha önceden belirlenmiş alternatif yollara yönlendirildi.
Törenlerin sona ermesiyle beraber cadde trafiğin normale döneceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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