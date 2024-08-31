30 Ağustos Zafer Bayramı Büyükçekmece'de Kutlandı

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(İSTANBUL) - 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyükçekmece'de düzenlenen törenlerle ve DJ Uğur Kirik'in performansıyla kutlandı.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Büyükçekmece'de de Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünü kutlamaları yapıldı. Büyükçekmece'de ilk tören Kaymakamlık Meydanı Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Ümit Genez'in Atatürk Anıtı'na çelenk takdimin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı.

DJ Uğur Kirik ile kutlamalar zirve yaptı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının finalinde ise DJ Uğur Kirik sahne aldı. Büyükçekmece Kordonboyu'nda gerçekleşen Zafer Konseri binlerce vatandaşa bayram coşkusu yaşattı. Gecenin sonunda sahneye davet edilen Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, DJ Uğur Kirik'e teşekkür ederek, kendisine minyatür bir Atatürk heykeli armağan etti.