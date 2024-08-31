30 Ağustos Zafer Bayramı Büyükçekmece'de Kutlandı - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı Büyükçekmece'de Kutlandı

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Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Büyükçekmece'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları düzenlendi. Büyükçekmece'de yapılan törenlerde DJ Uğur Kirik'in performansıyla bayram coşkusu yaşandı.

31.08.2024 12:14  Güncelleme: 12:24
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(İSTANBUL) - 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyükçekmece'de düzenlenen törenlerle ve DJ Uğur Kirik'in performansıyla kutlandı.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Büyükçekmece'de de Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünü kutlamaları yapıldı. Büyükçekmece'de ilk tören Kaymakamlık Meydanı Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Ümit Genez'in Atatürk Anıtı'na çelenk takdimin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı.

DJ Uğur Kirik ile kutlamalar zirve yaptı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının finalinde ise DJ Uğur Kirik sahne aldı. Büyükçekmece Kordonboyu'nda gerçekleşen Zafer Konseri binlerce vatandaşa bayram coşkusu yaşattı. Gecenin sonunda sahneye davet edilen Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, DJ Uğur Kirik'e teşekkür ederek, kendisine minyatür bir Atatürk heykeli armağan etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 30 Ağustos Zafer Bayramı Büyükçekmece'de Kutlandı - Son Dakika

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