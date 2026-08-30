Çan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, Çan'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk Şehir Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Çan Kaymakamı Bülent Şimşek ve Çan Belediye Başkanı Harun Arslan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Çan Kaymakamlığı Hükümet Konağı'nda Kaymakam Bülent Şimşek'in makamında tebrik kabulü gerçekleştirildi. Kaymakam Bülent Şimşek ve Belediye Başkanı Harun Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti. Kutlama programına protokol üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.