Sivas\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlamalarında güvenlik güçleri tören geçişi yaptı. İzleyenleri gururlandıran geçiş, izleyenlerden tam not aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı önünde başlayan programda Vali Yılmaz Şimşek, Tuğgeneral Mehmet Coşar ve Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun çelenk sundu. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Sivas Valiliği'ndeki tebrik programının ardından tören düzenlendi. Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar ve Belediye Başkanı Adem Uzun askeri araçla halkı selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personelleri ve araçları tören geçişi yaptı. Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen tören geçişi, izleyenlerden tam not aldı.