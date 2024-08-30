30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı - Son Dakika
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Yerel

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Cumhuriyet Anıtı\'na çelenk bırakıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

30.08.2024 09:16  Güncelleme: 09:22
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102'inci yıl dönümünde İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Başkanlığı tarafından tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve pek çok askeri personel ile vatandaş katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1.Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Vatandaşların da izlediği törenin yapıldığı meydan bayraklarla donatıldı. Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı - Son Dakika

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