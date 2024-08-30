30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Çeşme\'de coşkulu kutlama

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30 Ağustos zaferinin 102. yıl dönümü, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törene, ilçe protokolü, kurum ve kuruluş temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çeşme Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Çeşme Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi.

"Türk ordusu, Avrupalıların 5-6 ayda geçilmez dediği Afyon mevzilerini 3 günde geçti"

Resmi törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma, İstihkam Binbaşı Yunus Bozkurt tarafından yapıldı. Konuşmasına, kahraman ulusumuzun 102 yıl önce, tek yürek olarak bir varoluş mücadelesi sonucunda, eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazandığını belirterek başlayan Binbaşı Bozkurt, "Bu bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi, son neferine kadar düşmanı güzel ve kutsal vatanımızdan atmak şeklinde belirlenmiştir. Özellikle Sakarya Meydan Muharebesi de, hedefimize ulaşmaya muktedir olduğumuzu, milletimizin istiklali uğruna, kanının son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğini ispatlamıştır. Artık, dünyanın en kahraman, en savaşçı milletine düşen görev, düşmana son darbeyi vurmak olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı altında, Türk kuvvetleri, düşmana beklemediği bir yerden taarruza geçerek stratejik sahada düşmanı aldatmayı başarmıştır. Türk ordusu, Avrupalıların 5-6 ayda geçilmez dediği Afyon mevzilerini 3 günde geçerek, 30 Ağustos'a gelindiğinde düşman kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha etmiştir. Bu büyük zafer ile düşmana son darbe de vurulmuş, ardından icra edilen takip harekatıyla da 9 Eylül'de düşman İzmir'de denize dökülmüştür" dedi.

"Atatürk ilkeleri, bugüne kadar olduğu gibi, gelecekte de, Türk Silahlı Kuvvetlerimize rehber olmaya devam edecektir"

"Kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, harbin; kadın, çocuk, yaşlı demeden, milletçe, topyekün bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır" diye vurgulayan Binbaşı Bozkurt, "Türk ulusu, bu meydandan da, ulu önderinin liderliğinde, alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Türk tarihine altın harflerle yazılan bu zaferin, günümüze kadar yansıyan, çok önemli siyasi ve askeri sonuçları olmuştur. Bu zaferle, Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe, Türk'ün istiklalinin elinden alınamayacağı, Türklerin yalnız askeriyle değil, milletiyle topyekün olarak savaştıkları, bir kere daha ispatlanmıştır. Milli egemenlik ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkeleri, bugüne kadar olduğu gibi, gelecekte de, Türk Silahlı Kuvvetlerimize rehber olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi tören, günün anlamıyla ilgili şiirin okunmasının ardından sona erdi

Resmi törenin ardından da siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor Kulüpleri, Çeşme Baro Temsilciliği ve kurumlar Atatürk Anıtı'na çelenk sundular.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Türk Deniz Kuvvetlerine ait TCG Mızrak Gemisi ve TCSG-30 Sahil Güvenlik Botu, halkın ziyaretine açıldı.

Çeşme sahilinden açılan gezi tekneleri ise Türk Bayrakları ile donatılarak ve İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı çalarak hareket ettiler.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Çeşme Belediyesi tarafından, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda, Saat 18.00'de MAC HIIT ve 18.30'da Fit Dance etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ardından da saat 21.30'da Berkan Yeniçeri konseri ile zafer coşkusu zirveye ulaşacak. - İZMİR