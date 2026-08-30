30 Ağustos Zafer coşkusu Marmaris’te törenler ile başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

30 Ağustos Zafer coşkusu Marmaris’te törenler ile başladı

30 Ağustos Zafer coşkusu Marmaris’te törenler ile başladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Marmaris'te çelenk sunumu, tebrikat töreni, geçit töreni ve fener alayı ile kutlandı. TCG Bora ve TCSG 904 ziyarete açıldı, akşam Yüksek Sadakat konseri ve söyleşi gerçekleşecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. Yılı Muğla'nın Marmaris ilçesi Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumu, Kaymakamlık binasından düzenlenen tebrikat programı ve geçit töreniyle kutlanmaya başlandı.

Marmaris Atatürk Meydanı'nda bu sabah itibari ile başlayan etkinliklerde ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Marmaris Kaymakamlığı, Aksaz Garnizon Komutanlığı ve Marmaris Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Belediye Başkanı Acar Ünlü ile birlikte kaymakamlık binasına geçerek tebrikleri kabul etti.

Tebriklerin kabulünün ardından törenler Atatürk meydanı ve Ulusal Egemenlik caddesi üzerinde devam etti. Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Belediye Başkanı Acar Ünlü, araç üzerinde, geçit töreni için hazırlanan personeli, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Aksaz Deniz Üs komutanlığı askeri bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Silahlı Kuvvetler adına günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmanın ardından, şiirler okundu, Aksaz Askeri Bandosu konseri ile devam eden tören Jandarma, Aksaz Deniz üssü, Emniyet personeli, okullar ve spor kulüplerinin katıldığı geçit töreni ile sona erdi.

Törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan,Belediye Başkanı Acar Ünlü,ilçedeki kurum ve kuruluş Müdürleri, Gazi ve şehit yakınları, STK'lar ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar da katılım sağladı.

30 Ağustos Zafer bayramı etkinlikleri dahilinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Bora Marmaris Gümrüklü limanında, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG 904 askeri bot Marmaris Belediye İskelesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Marmaris'te törenler akşam saat 20.30'da Ketenci Otel önünden başlayacak fener alayı ile devam edecek. Fener alayının ardından, saat 21.00'de Atatürk Meydanı'nda Yüksek Sadakat konseri gerçekleştirilecek.

Ayrıca saat 19.00'da Türkmenistan parkında Prof. Dr. Barış Doster tarafından 'Büyük zaferden, büyük umuda' 30 Ağustos ve Cumhuriyet konulu söyleşisi gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kaymakamlık, Marmaris, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 30 Ağustos Zafer coşkusu Marmaris’te törenler ile başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

15:26
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
15:24
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: ’Geri dön’ dedik, inatla dönmedi
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi
14:59
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
14:48
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
14:44
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
14:14
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 15:57:54. #7.13#
SON DAKİKA: 30 Ağustos Zafer coşkusu Marmaris’te törenler ile başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement