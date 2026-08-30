30 Ağustos Zafer coşkusu Marmaris’te törenler ile başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. Yılı Muğla'nın Marmaris ilçesi Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumu, Kaymakamlık binasından düzenlenen tebrikat programı ve geçit töreniyle kutlanmaya başlandı.

Marmaris Atatürk Meydanı'nda bu sabah itibari ile başlayan etkinliklerde ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Marmaris Kaymakamlığı, Aksaz Garnizon Komutanlığı ve Marmaris Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Belediye Başkanı Acar Ünlü ile birlikte kaymakamlık binasına geçerek tebrikleri kabul etti.

Tebriklerin kabulünün ardından törenler Atatürk meydanı ve Ulusal Egemenlik caddesi üzerinde devam etti. Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Belediye Başkanı Acar Ünlü, araç üzerinde, geçit töreni için hazırlanan personeli, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Aksaz Deniz Üs komutanlığı askeri bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Silahlı Kuvvetler adına günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmanın ardından, şiirler okundu, Aksaz Askeri Bandosu konseri ile devam eden tören Jandarma, Aksaz Deniz üssü, Emniyet personeli, okullar ve spor kulüplerinin katıldığı geçit töreni ile sona erdi.

Törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan,Belediye Başkanı Acar Ünlü,ilçedeki kurum ve kuruluş Müdürleri, Gazi ve şehit yakınları, STK'lar ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar da katılım sağladı.

30 Ağustos Zafer bayramı etkinlikleri dahilinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Bora Marmaris Gümrüklü limanında, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG 904 askeri bot Marmaris Belediye İskelesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Marmaris'te törenler akşam saat 20.30'da Ketenci Otel önünden başlayacak fener alayı ile devam edecek. Fener alayının ardından, saat 21.00'de Atatürk Meydanı'nda Yüksek Sadakat konseri gerçekleştirilecek.

Ayrıca saat 19.00'da Türkmenistan parkında Prof. Dr. Barış Doster tarafından 'Büyük zaferden, büyük umuda' 30 Ağustos ve Cumhuriyet konulu söyleşisi gerçekleştirilecek.