30 Yıllık Ekipmanlarla Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 1'inci Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

30 Yıllık Ekipmanlarla Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 1'inci Oldu

Eskişehir'den katılan milli sporcu Zeynep Yiğit, yaklaşık 25-30 yıllık yırtılmış ve küflenmiş ekipmanlar ile çalışarak hazırlandığı Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 1'incilik elde etti. Şampiyonada ülkemizi sağ kolda birincilikle temsil eden Yiğit, şimdi Moldova'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Antrenör Murat Çalık ise eski ekipmanlarla çalıştıklarını ve sponsorları olmadığını belirtti.

31.05.2024 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- 30 yıllık yıpranmış ekipmanlar ile antrenman yaparak Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 1'inci oldu

Genç sporcu şampiyonluğa giden süreçte uzun yıllar yırtılmış ve küflenmiş ekipmanlarla hazırlık yaptı

Milli bilek güreşçisi Zeynep Yiğit:

"Ülkemi sağ kolda birincilikle temsil ettim"

"Şu an Moldova'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum"

Antrenör Murat Çalık:

"Yaklaşık 25-30 yaşında olan eski antrenman ekipmanlarıyla çalışıyoruz"

"Ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etti, Avrupa şampiyonu oldu"

ESKİŞEHİR - Slovakya'da gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan milli sporcu Zeynep Yiğit, yaklaşık 25-30 yıllık yırtılmış ve küflenmiş ekipmanlar ile çalışarak hazırlandığı organizasyondan 1'incilikile döndü.

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası, bu yıl 2-12 Mayıs tarihleri arasında Slovakya'da gerçekleştirildi. Bratislava kentinde düzenlenen organizasyonda sporcular 15 Yaş Yıldızlar, 18 Yaş ve 23 Yaş Gençler kategorilerinde bireysel ve takım müsabakalarında mücadele etti. Birçok ülkenin yer aldığı şampiyonaya 18 Yaş Genç Kızlar kategorisinde yarışmak üzere Eskişehir'den katılan milli sporcu Zeynep Yiğit, sağ kolda birincilik elde etti. Sol kolda ise 4'üncü olan ve daha iyisi için uğraşan genç sporcu, antrenmanlarını gerçekleştirdiği Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda yaklaşık 30 yıllık yıpranmış ekipmanlar ile karşılaşmalara hazırlandı. Kısıtlı imkanlar ile Avrupa Şampiyonu olan Yiğit bu başarısıyla hem ailesinin hem de antrenörünün gurur kaynağı olurken, azmi ile görenlerin takdirini topladı. Yırtılmış ve küflenmiş ekipmanlarla antrenman yapmasına rağmen her gün kendisini geliştirmek için yoğun çaba gösteren genç bilek güreşçisi, şimdi de dünya şampiyonası için hazırlık yapıyor.

"Ülkemi sağ kolda birincilikle temsil ettim"

Lisede 3'üncü sınıf öğrencisi olarak eğitim gören milli bilek güreşçisi Zeynep Yiğit, "Bilek güreşinde 2 kere milli takıma girdim. Bir keresinde dünya şampiyonasında, bir diğerinde de Avrupa şampiyonasında yarıştım. O da 2-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'ydı. Ülkemi sağ kolda birincilikle temsil ettim. O konuda gururluyum. Sol kolda da 4'üncü oldum. Benim için iyi bir derece değil ama daha iyisi için uğraşacağım. 3 ay sonra önümüzde Moldova'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası var, ekibimle ve antrenörüm Murat Çalık'la beraber ona hazırlanıyoruz. Şampiyonada yaklaşık 29 ülke vardı. Benim sikletimde ise 9 kişiydi ve 8 ülke katıldı" dedi.

"Yaklaşık 25-30 yaşında olan eski antrenman ekipmanlarıyla çalışıyoruz"

Sporculuk kariyerinde 4 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu olmak üzere toplam 29 adet uluslararası derecesi bulunan antrenör Murat Çalık ise, şunları söyledi:

"Zeynep arkadaşımızla yaklaşık 2 buçuk yıldır beraber çalışıyoruz. Antrenörlüğe başladığımdan itibaren birlikte çalışma fırsatı bulduk. Yani gerek fiziksel, gerek de mental olarak turnuvaya hazırlanmasını sağladık. Ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etti, Avrupa şampiyonu oldu. Antrenman ekipmanlarımız gayet eski. Onların yenilenmesi bizim çalışmalarımızı daha da olumlu hale getirebilir. Sponsorumuz yok, hepimiz kendi cebimizdeki paralarla bu sporu takviye ediyoruz. Buradaki bilek güreşi salonunu rahmetli Şener Arslan hocamız organize etti ve temin etti. Yaklaşık 25-30 yıllık ekipmanlarla çalışıyoruz. Yeni ürün bu salona alınmadı. Biz kendi kendimize takviye etmeye çalışıyoruz. Elimizdeki eski ekipmanlara bakımlarını yaparak maksimum verim almak için uğraşıyoruz."

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Eskişehir, Moldova, Dünya, Spor, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 30 Yıllık Ekipmanlarla Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 1'inci Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
19:25 Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı Bayraktar TB2’den tarihe geçen manevra Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı! Bayraktar TB2'den tarihe geçen manevra
18:59 İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas’tan özür diledi İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas'tan özür diledi
17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
19:37 Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
19:16 Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:36 Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti Olayı duyan yakınları iş yerini bastı Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 21:52:37. #1.12#
SON DAKİKA: 30 Yıllık Ekipmanlarla Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 1'inci Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement