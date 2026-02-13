31 Yaşındaki Hakim Burçay Şimşek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
31 Yaşındaki Hakim Burçay Şimşek Hayatını Kaybetti

31 Yaşındaki Hakim Burçay Şimşek Hayatını Kaybetti
13.02.2026 17:42
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hakim Burçay Şimşek, Babaeski’de son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 31 yaşındaki Hakim Burçay Şimşek, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli Adliyesi'nde görev yaptığı öğrenilen Hakim Burçay Şimşek'in geçirdiği kalp krizi sonrası Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Genç hakim için Babaeski Cedit Ali Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Burçay Şimşek'in naaşı, dualarla Babaeski'de toprağa verildi. Genç yaşta hayatını kaybeden hakimin vefatı, ailesini ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Cenaze törenine Şimşek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, adliye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

