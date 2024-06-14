33 yıllık öğretmen, karne günü kalbine yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

33 yıllık öğretmen, karne günü kalbine yenildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Şehit Bülent Albayrak İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Zeynel Yıldırım, karne töreninden sonra gittiği kendisine ait zeytin bahçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

14.06.2024 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Şehit Bülent Albayrak İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Zeynel Yıldırım, karne töreninden sonra gittiği kendisine ait zeytin bahçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi İlçesindeki Şehit Bülent Albayrak ilkokulunda görev yapan Zeynel Yıldırım (59), 2023-2024 Eğitim Öğretim sezonunun son gününde sınıfında öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra evine gitti. Cuma namazından sonra kendisine ait zeytin bahçesine giden evli 5 çocuk babası Zeynel Yıldırım burada aniden fenalaştı. Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Zeynel Yıldırım, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bugünkü karne töreni sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden "Bu yıl da karnelerimizi dağıttık. Herkese iyi tatiller diliyorum" notunu paylaşan ve bu nottan saatler sonra kalbine yenilen 33 yıllık öğretmen Zeynel Yıldırım'ın vefatı ailesi ve eğitim camiasını yasa boğdu. - BURSA

Kaynak: İHA

Bülent Albayrak, Kalp Krizi, Orhangazi, Yıldırım, Zeytin, Bursa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 33 yıllık öğretmen, karne günü kalbine yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 CHP Ekonomi Kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Görüşecek CHP Ekonomi Kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Görüşecek
18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 20:13:26. #1.11#
SON DAKİKA: 33 yıllık öğretmen, karne günü kalbine yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement