34 derece sıcakta karpuz hasadı: Yoğun mesai dron kamerasına yansıdı - Son Dakika
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34 derece sıcakta karpuz hasadı: Yoğun mesai dron kamerasına yansıdı

34 derece sıcakta karpuz hasadı: Yoğun mesai dron kamerasına yansıdı
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Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde karpuz hasadı başladı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde karpuz hasadı başladı. Kavurucu sıcak altında çalışan tarım işçilerinin yoğun mesaisi dron ile görüntülenirken, tarlalardan toplanan karpuzlar kamyonlara yüklenerek çevre il ve ilçelere gönderiliyor.

Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerini akşam saatlerine kadar sürdürüyor. Yaklaşık 34-35 dereceyi bulan sıcaklıkta hasat yapan işçiler, tarladan toplanan karpuzları kamyonlara yükleyerek sevkiyata hazırlıyor. Hasat sezonunda yaşanan yoğunluk ise dron ile görüntülendi.

"35 derece sıcaklıkta çalışıyoruz"

Aslen Suriye'nin Halep kentinden olan ve Tarsus'tan hasat için Yozgat'a gelen tarım işçisi Basil Al Ali, geçen yıl da aynı üreticiyle çalıştığını belirterek, "Biz normalde Tarsus'ta çalışıyoruz. Sait abiyi tanıdık. Geçen sene beraber çalıştık. Bu sene de Yozgat'ta çalışıyor. Karpuz yine güzel maşallah. Ama hava çok sıcak. 34-35 derece civarında sıcaklıkta çalışıyoruz" dedi.

"Sabah 07.00'de başlıyoruz"

Tarsus'tan gelen bir diğer tarım işçisi Abdul Wahab Al İbrahim Al Ali ise sabah erken saatlerde başladıkları mesainin akşama kadar sürdüğünü ifade ederek, "Sabahtan saat 07.00-07.30 gibi başlıyoruz. Akşama kadar araba yüklüyoruz. İş 1-1 buçuk ay sürüyor. Sonra tekrar Tarsus'a gideceğiz. Biz Tarsus'tan çalışmaya geldik. 1-1 buçuk ay sonra yine Tarsus'a geri döneceğiz" diye konuştu.

"Sekili'nin karpuzu meşhurdur"

Sekili'de ikamet eden ve karpuz ticareti yapan Halat Pirinci de bölge karpuzunun lezzetiyle ön plana çıktığını belirterek, "Sekili'nin karpuzunu alıp satıyoruz. Bu çevrede Sekili'nin karpuzu meşhurdur. Yiyen kardeşlerimize afiyet olsun, şifalar olsun" ifadelerini kullandı.

Sekili eski Belediye Başkanı Halil Bacanak ise hasat sezonunun başladığını belirterek, "Şu anda karpuz kırımı sezonu başladı. Bölgemize yakın il ve ilçelere buradan kamyonlarla sevkiyat yapıyoruz. Aroması bakımından Türkiye'nin en güzel aromasına sahip karpuzlarımız var. Çiftçilerimize yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Karpuz üreticisi Sait Ayran da Sekili karpuzunun aromasıyla öne çıktığını belirterek, ürünlerin Türkiye'nin birçok noktasındaki marketlere gönderildiğini söyledi. Geçen yıl ürettikleri çekirdeksiz siyah karpuzun yurt dışına ihraç edildiğini ifade eden Ayran, bu yıl artan talep üzerine ekim alanını genişlettiklerini belirterek, "Geçen yıl çekirdeksiz siyah karpuzumuz yurt dışına gitti ve büyük ilgi gördü. Bu yıl talep daha fazla oldu. Biz de 80-100 dönüm daha ektik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İhracat, Sekili, Yerköy, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 34 derece sıcakta karpuz hasadı: Yoğun mesai dron kamerasına yansıdı - Son Dakika

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