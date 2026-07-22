35 Yıl Sonra Şehit Askerin Anısına Vefa Buluşması

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Üç Damla Karakolu'nda 26 Eylül 1992 tarihinde şehit düşen dört kahraman askerden biri olan Jandarma Er Zekeriya Kocakoç'un silah arkadaşı, aradan geçen 35 yıla rağmen dostunu unutmadı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan Süleyman Bak, yıllar sonra Şehit Zekeriya Kocakoç'un Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı.

35 yıl sonra Süleyman Bak, şehidin ağabeyi Yaşar Kocakoç ile Ordu'nun Ünye ilçesinde bir araya geldi. Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde ilk kez yüz yüze gelen silah arkadaşı ile şehidin ağabeyi, buluşmada duygu dolu anlar yaşarken, 35 yıl öncesinin acı hatıraları ve karakolda birlikte geçen anılar yad edildi.

Şehit Zekeriya Kocakoç'un hatırasını canlı tutmanın herkes için bir vefa borcu olduğunu vurgulayan ikili, aralarındaki bu gönül bağının bundan sonra da süreceğini ifade etti. Yaşar Kocakoç ve Süleyman Bak, şehidin adının gelecek nesillere aktarılması için her zaman birlikte gayret göstereceklerini belirtti. - SAMSUN