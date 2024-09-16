Gaziler Haftası'nda 'Gaziler Sürüşü' Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziler Haftası'nda 'Gaziler Sürüşü' Etkinliği

Gaziler Haftası\'nda \'Gaziler Sürüşü\' Etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Harley Davidson Sahipleri Ankara Chapter Yönetimi, Gaziler Haftası dolayısıyla 'Gaziler Sürüşü' etkinliği düzenledi.

16.09.2024 13:44  Güncelleme: 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Harley Davidson Sahipleri Ankara Chapter Yönetimi, Gaziler Haftası dolayısıyla 'Gaziler Sürüşü' etkinliği düzenledi. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen sürüş etkinliğine Türkiye'nin dört bir yanından gelen 350 motosiklet tutkunu katıldı. Motorcular, şehit yakınları ve gazilerle birlikte Ankara turu yaptıktan sonra Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Gaziler Sürüşü" etkinliğine destek verdi.

Harley Davidson Sahipleri Ankara Chapter Yönetimi tarafından düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından Başkente gelen 350 Harley Davidson tutkunu, motorlarının arkasına gazileri, gazi ve şehit yakınlarını alarak Başkent turu yaptı.

Turun ardından Anıtkabir'e giden motorcular Ulu Önder Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteği devam edecek

Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Celal Ünal, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve Harley Davidson Sahipleri Ankara Chapter Başkanı Önder İlbay ile şehit yakınları, gaziler ve motorcular katıldı.

Toplum içinde gazilere olan duyarlılığı artırmak için çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Celal Ünal, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verişinin 103'üncü yılı münasebetiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü olarak Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Harley Davidson motosiklet ekibi ve gazilerimizle birlikte bu anlamlı günde buluşarak kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyoruz" dedi.

"Onları onore etmek bizim boynumuzun borcudur"

Gaziler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlediği için Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ise, "Ankara'da 16'ncı kez bu sürüşü gerçekleştiriyoruz. Harley Davidson Sahipleri ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'nin ortaklaşa yürütmüş olduğu projede '16. Gaziler Sürüşü'nde hem gazilerimizle motosikletçilerin bir araya gelmesini sağlamak hem de Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verilişinin 100'üncü yıl dönümünü hep birlikte kutlamak ve Gazi'nin makamına tekrar Anıtkabir'de gitmek için burada bulunmaktayız. Sivil toplum örgütleri bir araya gelerek bazı projeler gerçekleştiriyor. Bunu kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği halinde yapmak istiyoruz. Burada Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da yetkilileri var. Hep birlikteyiz, güzel bir program olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Gaziler Sürüşü"nün 16'ncısını düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Harley Davidson Sahipleri Ankara Chapter Başkanı Önder İlbay da şöyle konuştu:

"Bu sene etkinlik için Ankara Büyükşehir Belediyesinden, Ankara Emniyetinden ve Ankara Valiliğinden aldığımız desteklerle ortaya güzel bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Amacımız gazilerimiz ile ilgili bir farkındalık oluşturmak. Gazilerimiz bu vatanın bütünlüğü için, milli değerlerimiz için hiç düşünmeden canlarını tehlikeye atmışlar, bu uğurda gazilik unvanına erişmişler. Onları onore etmek bizim boynumuzun borcudur." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Harley Davidson, Yerel Yönetim, ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziler Haftası'nda 'Gaziler Sürüşü' Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 21:13:42. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziler Haftası'nda 'Gaziler Sürüşü' Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement