36. NATO Zirvesi İçin Ankara'da Ulaşım Düzenlemeleri - Son Dakika
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36. NATO Zirvesi İçin Ankara'da Ulaşım Düzenlemeleri

26.06.2026 18:54
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Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026'da yapılacak NATO Zirvesi kapsamında ulaşım düzenlemelerini açıkladı.

Ankara Valiliği tarafından, 36. NATO Zirvesi süresince Ankara'da uygulanacak ulaşım ve trafik düzenlemeleri açıklandı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi çerçevesinde, güvenlik ve trafik akışının etkin şekilde sağlanmasına yönelik gerekli planlamalar yapılmış olup vatandaşlarımızın günlük yaşamının kesintiye uğramaması amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; ilimiz genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacaktır. Araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirilen yollarda kontrollü yaya geçişleri yapılabilecektir. Otobüs ve minibüs ulaşımında, araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirilen yollar haricinde herhangi bir kısıtlama planlanmamaktadır. Metro ve Ankaray ulaşımı sorunsuz bir şekilde devam edecek; sadece Ankaray Bahçelievler durağı ve Söğütözü Metro durağında Zirve boyunca iniş ve binişler yapılmayacaktır. İş yerlerine yönelik ise herhangi bir kısıtlama öngörülmemektedir" denildi.

Vatandaşların tedbirlere riayet etmelerinin önemi vurgulanan açıklamada, "Zirve sırasında araç kullanacak vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita.iletisim.gov.tr adresini ziyaret ederek araç trafiği düzenlemeleri ve alternatif güzergahlarda yapılabilecek güncellemeleri kontrol etmeleri önerilmektedir. Vatandaşlarımızın zirve süresince alınan trafik ve güvenlik tedbirlerine hassasiyetle riayet etmeleri, güncel duyuru ve bilgilendirmeleri resmi açıklamalar üzerinden takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 36. NATO Zirvesi İçin Ankara'da Ulaşım Düzenlemeleri - Son Dakika

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