Genç yaşta hayatını kaybeden Sezer, son yolculuğuna uğurlandı

28.01.2026 17:07  Güncelleme: 17:13
Aydın'ın Efeler ilçesinde, evinde rahatsızlanan ve hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki Merve Sezer, sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi. Sezer'in cenazesi, Bey Camii'nde kılınan namazın ardından Kemer Mezarlığı'na kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Merve Sezer (36), sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli Aytun Parlar'ın kızı 36 yaşındaki 3 çocuk annesi Merve Sezer, evinin balkonunda fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sezer'in ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, genç kadının cenazesi Bey Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ailesi, yakın dostları ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Efeler, Kemer, Aydın, Yerel, Son Dakika

