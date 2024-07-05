36 Yıl Sonra Şehit Kabul Edilen Jandarma Er Osman Savsar - Son Dakika
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36 Yıl Sonra Şehit Kabul Edilen Jandarma Er Osman Savsar

36 Yıl Sonra Şehit Kabul Edilen Jandarma Er Osman Savsar

7 Mart 1988 tarihinde Van Çaldıran'da askerlik görevini yaparken hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı Jandarma Er Osman Savsar, 36 yıl sonra şehit olarak kabul edildi.

05.07.2024 13:01
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7 Mart 1988 tarihinde Van Çaldıran'da askerlik görevini yaparken hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı Jandarma Er Osman Savsar, 36 yıl sonra şehit olarak kabul edildi. 36 yıl sonra oğlunun şehit sayıldığı haberini alan 78 yaşındaki anne, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kent merkezi Susuz beldesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Er Osman Savsar, 1988'de Van'ın Çavdıran ilçesinde jandarma er olarak görev yaptığı sırada rahatsızlandı. Durumunu bölük komutanına aktaran Savsar, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasından dolayı 3 gün boyunca görev yaptığı askerinin revirinde tedavi altına alınmak zorunda kaldı. 3 günün ardından birlik komutanının tedavisi için bir üst komutanlık olan tabur merkezine sevki için bilgi vermesinin ardından Savsar, öncelikle Van'ın Çubuklu köyüne kızakla götürüldü. Oradan tedavisinin yapılacağı tabur merkezine aktarılırken Savsar yolda hayatını kaybetti.

Olumsuz hava şartları nedeniyle tedavisinde gecikme yaşanmasından dolayı hayatını kaybeden Savsar, ailesinin ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın başvuruları üzerine 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren, 36 yılın ardından şehit kabul edildi.

"Allah'ım devletimize, milletimize zeval veresin"

78 yaşındaki annesi Melahat Savsar, ağabeyi Basri Savsar ve kız kardeşi Serpil Karakaya'ya 36 yıl sonra gelen şehitlik haberini Başkan Kumartaşlı evlerinde verdi. Şehidin evine 36 yılın ardından Türk bayrağı asıldı. İsmail Kumartaşlı, şehidin Susuz'da bulunan mezarlığının yaptırılacağını da bildirdi.

Anne Melahat Savsar, "Rabbime şükrediyorum. Allah'ım devletimize, milletimize zeval veresin. Bana dünyayı bahşettiler. Herkese teşekkür ediyorum" dedi

"Bu bizim içimizde ukdeydi"

Şehidin kardeşi Sabri Savsar ise amaçlarının kardeşlerinin şehit sayılması olduğunu kaydetti. Savsar, "Bizim gayemiz, Türk bayrağını evimize, kardeşimin mezarına asabilmekti. Tüm şehitlerimizin evlerine Türk bayrağı asılıyor, bu bizim içimizde ukdeydi. Kardeşim hayatını kaybedeli 36 yıl oldu bugüne kadar kimseden hiçbir şey talep etmedik. Bize bu imkanı sağlayan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

"Geç de olsa devletimiz adına bayrağımızı teslim ettik"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, ailenin evlatlarının şehit sayılası için daha önce girişimlerde bulunduğunu ancak red cevabı aldıklarını dile getirdi. Kumartaşlı, "1988 yılından bugüne 36 yıldır ailemiz girişimlerde bulunmuş ancak ret cevabı almışlar. Biz ailemizle tanıştıktan sonra gerekli mevkilere müracaatımızı yaptık. Bugün rahmetli Savsar'ın vazife malulü yani şehit kabul edildiği Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından tarafımıza tebliğ edildi. Biz de üzücü ama bir yandan da mutlu haberi ailemize bizzat gelerek bildirmek istedik. Duygulandık, geç de olsa devletimiz adına bayrağımızı teslim ettik" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Çaldıran, Jandarma, Van, Yerel, Son Dakika

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