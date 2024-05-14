4 Aydır Takip Edilen Fuhuş Çetesi Çökertildi, 17 Yabancı Uyruklu Mağdur Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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4 Aydır Takip Edilen Fuhuş Çetesi Çökertildi, 17 Yabancı Uyruklu Mağdur Kadın Kurtarıldı

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Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda, yurt dışından getirilen yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptıran bir çete çökertildi. Operasyon sonucunda 17 mağdur kadın kurtarıldı ve 4 şüpheli tutuklandı. Çalışmalar sonucunda fuhuş organizatörü olduğu iddia edilen Kırgızistan uyruklu bir kadın ile kocası ve fuhuşta kullanılan korsan taksi sürücüleri de tutuklandı.

14.05.2024 14:49
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4 aydır takip edilen fuhuş çetesi çökertildi

17 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarıldı

MUĞLA - Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonrası yurt dışından çalışma vaadi ile getirdikleri yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptıran karı-koca düzenlenen operasyon sonrası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bodrum'da fuhşa teşvik, aracılık etme, yer ve imkan sağlama suçu ile alakalı 19 Şubat 2024 günü başlatılan projeli dosya kapsamında Antalya ve Muğla'da 4 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 şüpheli şahıs yakalandı, 17 yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarıldı.

Şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Dosya şüphelisi 1 şahsın, daha önce işlemiş olduğu fuhşa teşvik, aracılık etme, yer ve imkan sağlama suçundan bir ay önce tutuklandığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında fuhuş organizatörü oldukları iddia edilen Kırgızistan uyruklu Gulzade A, kocası Mustafa C.S ile fuhuşta kullanılan korsan taksi sürücüleri oldukları iddia edilen Adnan B, Mehmet A. ve Emrah G. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 4 Aydır Takip Edilen Fuhuş Çetesi Çökertildi, 17 Yabancı Uyruklu Mağdur Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

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