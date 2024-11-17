4. Çaycuma Yol Koşusu\'nda Fetene Alemu Regasa şampiyon oldu

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Kadınlarda Fatma Arık'ın birinci olduğu 4. Çaycuma Yol Koşusu'nun şampiyonu Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa oldu.

Çaycuma Kaymakamlığı ve Çaycuma Belediyesinin destekleri ile Çaycumaspor tarafından yapılan 4. Çaycuma Yol Koşusu büyük bir organizasyon başarısıyla tamamlandı. 500 metre çocuk koşuları, 3 bin metre halk ve 10 bin metre yol koşusu olmak üzere üç kategoride yapılan yarışlara 800'e yakın kayıtlı sporcu katıldı. Halk koşusuna Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Fahri Diler, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı İsmail İnam, Perşembe Önceki Dönem Belediye Başkanı Ahmet Aydın, Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir'le birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Halk koşusunda Kaymakam Adem Kaya, yol koşusunda Belediye Başkanı Bülent Kantarcı çıkışları verirken, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünce, her iki koşunun çıkışı öncesinde, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle "Kadına Şiddete Hayır" yazılı pankart açıldı. Çok sayıda elit sporcunun yarıştığı yol koşusunda, genel klasman şampiyonu Etiyopya doğumlu Fetene Alemu Regasa oldu. Parkuru 32.33'de tamamlayana Regasa'nın ardından Bursa Osmangazi Belediyespor atletleri Ercan Geleş ikinci, Levent Kuva üçüncü oldu. Geleş parkuru 34.08'de, Kuva ise 35.34'de tamamladı.

Kadınlar genel klasmanda ise Fatma Arık 37.57'lik derecesi ile birinci, Sebahat Demir 39.13'le ikinci, Nilay Esen 41,39 ile üçüncü oldu. Yol koşusunda, erkekler ve kadınlarda kürsüye çıkanlara kupa ve madalyaların yanı sıra, birincilere 10 bin, ikincilere 5 bin, üçüncülereyse 3 bin lira para ödülü verildi.

Çocuk koşularında birinci gelenlere tablet ve top verilirken ikinci ve üçüncülere, topun yanı sıra kırtasiye ve kitap seti armağan edildi. - ZONGULDAK