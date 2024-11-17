4. Çaycuma Yol Koşusu'nda Fetene Alemu Regasa şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

4. Çaycuma Yol Koşusu'nda Fetene Alemu Regasa şampiyon oldu

4. Çaycuma Yol Koşusu\'nda Fetene Alemu Regasa şampiyon oldu

Çaycumaspor tarafından düzenlenen 4. Çaycuma Yol Koşusu'nda erkekler genel klasman şampiyonu Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa olurken, kadınlarda birinciliği Fatma Arık kazandı. Yarışmaya 800'e yakın sporcu katıldı.

17.11.2024 20:46  Güncelleme: 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlarda Fatma Arık'ın birinci olduğu 4. Çaycuma Yol Koşusu'nun şampiyonu Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa oldu.

Çaycuma Kaymakamlığı ve Çaycuma Belediyesinin destekleri ile Çaycumaspor tarafından yapılan 4. Çaycuma Yol Koşusu büyük bir organizasyon başarısıyla tamamlandı. 500 metre çocuk koşuları, 3 bin metre halk ve 10 bin metre yol koşusu olmak üzere üç kategoride yapılan yarışlara 800'e yakın kayıtlı sporcu katıldı. Halk koşusuna Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP Çaycuma İlçe Başkanı Fahri Diler, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı İsmail İnam, Perşembe Önceki Dönem Belediye Başkanı Ahmet Aydın, Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir'le birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Halk koşusunda Kaymakam Adem Kaya, yol koşusunda Belediye Başkanı Bülent Kantarcı çıkışları verirken, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğünce, her iki koşunun çıkışı öncesinde, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle "Kadına Şiddete Hayır" yazılı pankart açıldı. Çok sayıda elit sporcunun yarıştığı yol koşusunda, genel klasman şampiyonu Etiyopya doğumlu Fetene Alemu Regasa oldu. Parkuru 32.33'de tamamlayana Regasa'nın ardından Bursa Osmangazi Belediyespor atletleri Ercan Geleş ikinci, Levent Kuva üçüncü oldu. Geleş parkuru 34.08'de, Kuva ise 35.34'de tamamladı.

Kadınlar genel klasmanda ise Fatma Arık 37.57'lik derecesi ile birinci, Sebahat Demir 39.13'le ikinci, Nilay Esen 41,39 ile üçüncü oldu. Yol koşusunda, erkekler ve kadınlarda kürsüye çıkanlara kupa ve madalyaların yanı sıra, birincilere 10 bin, ikincilere 5 bin, üçüncülereyse 3 bin lira para ödülü verildi.

Çocuk koşularında birinci gelenlere tablet ve top verilirken ikinci ve üçüncülere, topun yanı sıra kırtasiye ve kitap seti armağan edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiyopya, Çaycuma, Kadın, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel 4. Çaycuma Yol Koşusu'nda Fetene Alemu Regasa şampiyon oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
14:17 Ziraat Bankası’ndan CHP’li vekilin 1 milyar TL’lik logo değişimi iddiasına yanıt Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt
12:47 Alkollü içecekler sektörü radara girdi Onlarca firmaya vergi cezası yolda Alkollü içecekler sektörü radara girdi! Onlarca firmaya vergi cezası yolda
15:06 Beşiktaş’ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı
14:57 Jake Paul, yediği yumruk sonrası Mike Tyson’a bakın ne yapmış Jake Paul, yediği yumruk sonrası Mike Tyson'a bakın ne yapmış
14:48 MasterChef Beyza sağlık durumu hakkında bilgi verdi MasterChef Beyza sağlık durumu hakkında bilgi verdi
14:45 Burak Özçivit’ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum
14:38 Annesinin tinerle öldürdüğü bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı Annesinin tinerle öldürdüğü bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı
14:08 Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi
14:04 Wanda’nın sevgilisinden transfer bombası: Fenerbahçe’ye gitmesi için ikna edeceğim Wanda'nın sevgilisinden transfer bombası: Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim
13:49 Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli
13:47 Karoline Leavitt, Beyaz Saray Sözcüsü olacak Karoline Leavitt, Beyaz Saray Sözcüsü olacak
13:29 Şimşek’ten enflasyon paylaşımı: Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor Şimşek'ten enflasyon paylaşımı: Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 21:14:24. #1.12#
SON DAKİKA: 4. Çaycuma Yol Koşusu'nda Fetene Alemu Regasa şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.