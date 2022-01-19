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4. doz aşısını olan Vali Ayaz'dan vatandaşlara çağrı: "Aşısız olan vatandaşlarımızın hastalanması, hastanemize yatış yapması ve vefat etmelerini... - Son Dakika

4. doz aşısını olan Vali Ayaz'dan vatandaşlara çağrı: "Aşısız olan vatandaşlarımızın hastalanması, hastanemize yatış yapması ve vefat etmelerini...

19.01.2022 11:14

4. doz aşısını olan Vali Ayaz'dan vatandaşlara çağrı: "Aşısız olan vatandaşlarımızın hastalanması, hastanemize yatış yapması ve vefat etmelerini görmekten çok yorulduk" "Lütfen eksik aşılarını tamamlasınlar" 4.

4. doz aşısını olan Vali Ayaz'dan vatandaşlara çağrı: "Aşısız olan vatandaşlarımızın hastalanması, hastanemize yatış yapması ve vefat etmelerini görmekten çok yorulduk"

"Lütfen eksik aşılarını tamamlasınlar"

ÇANKIRI - 4. doz korona virüs aşısını olan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşlara aşı çağrısında bulunarak, "Aşısız olan vatandaşlarımızın hastalanması, hastanemize yatış yapması ve vefat etmelerini görmekten çok yorulduk" dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 4. doz aşısını oldu. Çankırı Devlet hastanesinde aşı olduktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, "Omicron" varyantının görülmesi ile kentteki vak'a sayılarında artış görüldüğünü söyledi. Hatırlatma aşılarını olmaları için vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Ayaz, aşıya olan ilginin de ciddi ölçüde azaldığına dikkat çekti.

"Eksi aşılı vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz"

"Omicron" varyantının Çankırı'ya sert bir giriş yaptığının değerlendirildiğini ifade eden Vali Ayaz,"2 haftadır tekrar Covid-19 vaka sayıları artış trendine girmiş durumda. Omricon varyantının ilimize sert bir giriş yaptığını değerlendiriyoruz. Yaklaşık 3 aydır düzenli bir düşüşü istikrarlı bir şekilde sergiliyorduk. Şu anda tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz lütfen eksik aşılarını tamamlasınlar, bu süreci geride bıraktığımızı düşünüyorum. Aşısız olan vatandaşlarımızın hastalanması, hastanemize yatış yapması ve vefat etmelerini görmekten çok yorulduk. Biraz önce ben de 4. doz aşımı oldum. Hastalığı geçirmemin üzerinden tam 3 ay geçti, yine Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı rehber doğrultusunda aşımı yaptırdım. Tüm vatandaşlarımızdan en kısa sürede aşılarını olmalarını istiyoruz. İnşallah bu yaşadığımız dalganın son dalga olmasını temenni ediyoruz, henüz vaka artışı hastanede yatan hasta sayılarına yansımadı, temennimizde yansımamasından yana. Yeni acı tablolarla karşılaşmamamız için elimizdeki en büyük silah aşı, tüm vatandaşlarımızı ivedi olarak hastanemize aşılarını olmak için bekliyoruz. Günlük yapabileceğimiz aşı kapasitesinin dörtte birini yapınca seviniyoruz, çok ciddi bir müracaat yok, aşının koruyuculuğu konusunda hiçbir terettübümüze yok. Bugüne kadar ilimizde yapmış olduğumuz 320 bin aşımızda herhangi bir yan etki olmadı" dedi.

4. doz aşısını olan Vali Ayaz'dan vatandaşlara çağrı: Aşısız olan vatandaşlarımızın hastalanması, hastanemize yatış yapması ve vefat etmelerini...
4. doz aşısını olan Vali Ayaz'dan vatandaşlara çağrı: Aşısız olan vatandaşlarımızın hastalanması, hastanemize yatış yapması ve vefat etmelerini...
4. doz aşısını olan Vali Ayaz'dan vatandaşlara çağrı: Aşısız olan vatandaşlarımızın hastalanması, hastanemize yatış yapması ve vefat etmelerini...

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Koronavirüs, Çankırı, Omicron, Aşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 4. doz aşısını olan Vali Ayaz'dan vatandaşlara çağrı: 'Aşısız olan vatandaşlarımızın hastalanması, hastanemize yatış yapması ve vefat etmelerini... - Son Dakika


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