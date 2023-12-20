4. Esenler Film Festivali ödüllerle sona erdi

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Esenler Film Festivali, yoğun geçen programının ardından kapanış ve ödül gecesine ev sahipliği yaptı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve çok sayıda sinema duayenini bir araya getiren özel gecede, 'Kısa Film Yarışması' ve 'Kısa Film Yapım Desteği' ödülleri sahiplerini bulurken Tuluyhan Uğurlu ise verdiği konserle kulakların pasını sildi.

Yurt içi ve yurt dışından pek çok sinema duayenini ve seçkin filmleri sinemaseverlerle buluşturan 4.Esenler Film Festivali, kapanış ve ödül törenine ev sahipliği yaptı. 'Umut' temalı filmler seçkisiyle dopdolu bir programı sinemaseverlerin ilgisine sunan festivalde, önceki gece düzenlenen törenle 'Kısa Film Yarışması' ve 'Kısa Film Yapım Desteği' ödülleri sahiplerini buldu. Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen programın sunuculuğunu Emrullah Uzun üstlendi. Festivalin kapanış programına Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, kısa film yarışması jüri başkanı, usta oyuncu Perihan Savaş ile jüri üyelerinden Altın Portakal Ulusal Film Yarışması'nda 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödülünün sahibi Andreas Sinanos, yönetmen ve senarist Banu Sıvacı, öykü ve deneme yazarı Yıldız Ramazanoğlu ve oyuncu Sinan Albayrak katıldı. Ayrıca festivalin kısa film yapım desteği jürilerinden Oscar'da "yabancı dilde en iyi film" dalında Türkiye'yi temsil eden Ayla filminin yönetmeni Can Ulkay, 'Anons' filmi ile Venedik Film Festivali'inde Orizzonti Jüri Özel ödülünün sahibi olan yapımcı Halil Kardaş ve 'Soğuk Bir Sene' ile 'Yağmursuz Bulutlar' gibi filmlerin Türkiye ortak yapımcısı Zeynep Koray da katıldı. Görkemli gece, Tuluyhan Uğurlu konseri ile devam etti.

"Yeryüzünün umuduyuz"

Sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan program, Filistinli kısa film yönetmeni Ahmet Saleh'in selamlama videosu ile başladı. Film ekipleri, sinemaseverler ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen törenin açılış konuşmasını ise Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu yaptı. Bu yıl 4'üncü kez düzenlenen festivalde emeği geçen herkese teşekkür eden Göksu " umut " temasına vurgu yaparak insanlığı birbirine ancak umudun bağlayabileceğini ifade etti. Göksu, "İnsanlık umutsuzluğa doğru değil, umuda doğru yol alsın. Çünkü bu toprakların çocukları yeryüzünün umududur. Biz öyle bir milletin çocuklarıyız ki kimsenin dinine, diline, ırkına, cinsine bakmadan her mazluma el uzatan necip bir milletin çocuklarıyız. Kim zulme uğrarsa onun yanında yer alırız" diye konuştu.

"Gazze direnişi beyaz perdeye yansıtılmalı"

Ardından Gazze'de uygulanan insanlık suçuna dair düşüncelerini dile getiren Göksu, sinema aracılığıyla yaşanan zulmün tarihe kaydedilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

" Dördüncüsünü düzenlediğimiz film festivalini bu yıl " umut " temasıyla gerçekleştirdik. Yaklaşık 90 günden beri Gazze'de insanlar, çocuklar, kadınlar öldürülüyor, yaşlılar öldürülüyor, insanlık öldürülüyor. Bu yüzyılda yaşayan insanlar olarak tarihin en büyük soykırımına şahitlik ediyoruz. Bunu insanlık tarihi için kayıtlara geçirmeliyiz. Mutlak surette Gazze'deki direnişi, Gazze'deki o çocukların şahadetini, o Siyonist katil İsrail'in soykırımının tarihe geçeceği ve insanlığın hafızasında yer edeceği bir film projesi olarak beyaz perdeye yansıtılmalı ve insanlığın önüne sunulmalıdır."

"Sinema kültürel dönüşüme katkı sağlar"

Göksu, sinemanın bir kültür olduğunu da sözlerine ekleyerek "Sinema bir aynadır, aynaya bakarsınız o aynada doğruları ve eğrileri görür ve kendinizi yeniden tanımlarsınız. Sinema bir kültürdür. İstediğiniz zaman toplumu ihya da edebilir, istediğiniz zaman toplumu ifsat da edebilir. Aynen bizi yaratan Cenab-ı Hakk'ın insanı tarif ederken kullandığı gibi yeryüzünü ihya eden de ifsat eden de insandır. Yeryüzünde katil de insan, maktul de insandır. Nasıl kullandığınıza ve ne yaptığınıza bağlı. Sinema da gerçekten toplumları inşa eden, toplumları ıslah eden, toplumlardaki zihinsel dönüşüme ve kültürel dönüşüme çok ciddi katkı sağlayan çok önemli bir sosyal ve itici bir güçtür" dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Festivalde, yönetmenliğini Öykü Orhan yapımcılığını Ebubekir Elkatmış'ın yaptığı "Kara Maden", Rabia Özmen'in yönetmenliğini Cemil Nazlı'nın yapımcılığı üstlendiği "Prosedür" ve yönetmenliğini Furkan Çakmak yapımcılığını Gülfem Kıroğlu ile Elif Daşkaya'nın yaptığı "Tarife" 60 bin lira değerinde Yapım Desteği Ödülü'ne layık görüldü.

Yönetmenliği Yağmur Kartal Karakuş'un yaptığı "Biçare" 20 bin lira değerinde Jüri Özel Ödülü'ne değer görülürken, yönetmenliğini İsmail Yılmaz'ın üstlendiği "Geri Dönüşüm" İstenci Film Prodüksiyon Ekipman Desteği aldı.

Yönetmenliğini Enes Yıldız'ın üstlendiği "Face ID" "Flod Color Ödülü", yönetmenliğini Meryem Sena Metin'in yaptığı "Bir Yeni Etiket" ise "Unity Prodüksiyon Kurgu Desteği"nin sahibi oldu.

4. Esenler Kısa Film Yarışması'nda jüri özel ödülü, "Suriyeli Kozmonot" ile Charles Emir Richards ve "Duvar" ile Evrim İnci'nin oldu. Festivalde en iyi üçüncü kısa film "Teamül" ile Ali Rıza Bayazıt, ikinci kısa film ise "Oyunbozan" ile İlayda İşeri'nin oldu. En iyi kısa film ödülüne de"Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada" filmiyle Özgürcan Uzunyaşa layık görüldü. Uzunyaşa'ya ödülünü Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu takdim etti. - İSTANBUL