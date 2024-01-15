 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenler Öykü Günleri İstanbul Öyküleri Temasıyla Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Esenler Öykü Günleri İstanbul Öyküleri Temasıyla Düzenlenecek

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Esenler Öykü Günleri, 25-27 Ocak tarihleri arasında İstanbul Öyküleri temasıyla gerçekleştirilecek. Programın onur konuğu Selim İleri olacak ve çeşitli oturumlar, film gösterimi ve tiyatro gösterimi gibi etkinlikler yer alacak. Ayrıca, İstanbul öykücülüğüne kapsamlı bir bakış sunacak oturumlar düzenlenecek ve Filistin Öyküsü ile Geleceğin Öyküsü de ele alınacak.

Esenler Öykü Günleri İstanbul Öyküleri Temasıyla Düzenlenecek
15.01.2024 - 17:18,
Abone Ol

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Esenler Öykü Günleri, 25-27 Ocak tarihleri arasında edebiyatseverleri bir araya getirecek. Onur konuğu senarist-yazar Selim İleri'nin olduğu 4. Esenler Öykü Günleri, bu yıl "İstanbul Öyküleri" temasıyla düzenlenecek.

Esenler Belediyesi, "İstanbul Öyküleri" temasıyla bu yıl 4'üncü kez "Esenler Öykü Günleri"ne ev sahipliği yapacak. 25-27 Ocak tarihleri arasında Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek programın onur konuğu ise Türk edebiyatının usta isimlerinden senarist-yazar Selim İleri olacak. 3 gün boyunca devam edecek programın açılış oturumu, İleri'nin katılımıyla gerçekleşecek. "Selim İleri Öykücülüğü" başlığıyla gerçekleşecek oturumun moderatörlüğünü yazar Funda Özsoy Erdoğan üstlenecek. Oturumda "Selim İleri Öykülerinde Yalnızlık ve Dostluk Teması" başlığıyla yazar Hatice Bildirici ve "Selim İleri Öyküsünde Dil İşçiliği" başlığında ise yazar Fatih Baha Aydın edebiyatseverlerle bir araya gelecek. 4. Esenler Öykü Günleri'nde ayrıca "Sevmek Zamanı" film gösterimi ile "Senin Annen Bir Melekti Yavrum" adlı tiyatro gösterimi yapılacak. Programın kapanışında ise Selin Yücesoy, İstanbul Şarkıları Konseri ile sahne alacak.

İstanbul öykücülüğüne kapsamlı bakış

4. Esenler Öykü Günleri'nde yazar Alim Kahraman'ın moderatörlüğünde "İstanbul'un Öykücüleri" oturumunda yazar Mukadder Gemici, "Burgazada'dan Görünen İstanbul" ve yazar Zeynep Zengin "İstanbul'un Dil İşçisi Refik Halid Karay" başlığını ele alacak. "Öykücülerin İstanbul'u" oturumu ise yazar Şeyda Başer Eroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek. Oturumda yazar Nuhan Nebi Çam "İstanbul Öyküleri", Gökhan Yılmaz ise "Günümüz Öyküsünde İstanbul" başlıklarıyla konuşmalarını gerçekleştirecek. 4. Esenler Öykü Günleri'nde "Öykünün Cetveli Olur mu?" oturumunu yazar Gülhan Tuba Çelik yönetecek. Oturumda "Tartışılan Bir Tür: Uzun Hikaye" konulu konuşmasıyla Prof. Dr. Şaban Sağlık, "Üvey Evlat Novella" ile yazar İlay Bilgili, oturuma katkı sunacak.

Filistin Öyküsü'ne ışık tutulacak

4. Esenler Öykü Günleri'nin son gününde ise "Filistin Öyküsü" başlıklı oturum gerçekleşecek. Yazar Kürşat Çelik'in moderatörlüğünde düzenlenecek oturumda yazar Osman Koca "Filistin Öyküsü", yazar Peren Birsaygılı Mut ise "Gessan Kenefani Öykücülüğü" başlığıyla programdaki yerini alacak. 4. Esenler Öykü Günleri'nin son oturumunda da "Geleceğin Öyküsü" konusu ele alınacak. Yazar Cemal Şakar'ın modere edeceği oturumda "Öykümüzün Gelecek Tasavvuru" yazar Bülent Ayyıldız ve "Yapay Zeka Öykümüzün Nesi Olur?" yazar Ahmet Melih Karauğuz tarafından ele alınacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Selim İleri, Filistin, İstanbul, Esenler, Edebiyat, Etkinlik, İstanbul, Müzik, Sinema, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenler Öykü Günleri İstanbul Öyküleri Temasıyla Düzenlenecek - Son Dakika


18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22
Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06
Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58
17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52
AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33
Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın

Son Dakika
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52 AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33 Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
16:23 Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı
16:14 Ümraniye'de bankadan çekilen parayı gasp eden 4 şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 18:42:09. #1.11#
SON DAKİKA: Esenler Öykü Günleri İstanbul Öyküleri Temasıyla Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement