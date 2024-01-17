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4. Torbalı Tiyatro Günleri Kitap Bağışıyla Başlıyor - Son Dakika
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4. Torbalı Tiyatro Günleri Kitap Bağışıyla Başlıyor

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Torbalı Tiyatro Günleri'nin takvimi belli oldu. 19-20-21 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan 4. Torbalı Tiyatro Günleri'nin giriş biletleri ise kitap olacak. Torbalı Belediyesi, bu gösteri öncesi bilet olarak sanatseverlerden kitap bağışı kabul edecek. Sanatseverler, sadece bir kitapla birbirinden özel gösterileri izleme fırsatı bulacak ve kütüphanelerin raflarını da kitapla doldurmuş olacak.

4. Torbalı Tiyatro Günleri Kitap Bağışıyla Başlıyor
17.01.2024 - 20:00,  Güncelleme: 20:03
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Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Torbalı Tiyatro Günleri'nin takvimi belli oldu. 19-20-21 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan 4. Torbalı Tiyatro Günleri'nin giriş biletleri ise kitap olacak.

Bu yıl 4'üncüsü gerçekleşecek olan Torbalı Tiyatro Günleri'nin takvimi belli oldu. İlçede salon kültürünün oluşmasını sağlayan, son yıllarda tiyatroya ilginin artmasında öncülük eden Torbalı Belediyesi, 19-20-21 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan 4. Torbalı Tiyatro Günleri'nde yine oldukça anlamlı bir kampanyayı da hayata geçirecek. Torbalı Belediyesi, bu gösteri öncesi bilet olarak sanatseverlerden kitap bağışı kabul edecek. Sadece bir kitapla birbirinden özel gösterileri izleme fırsatı bulacak olan sanatseverler bir yandan da kütüphanelerin raflarını da kitapla doldurmuş olacak.

Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen Tiyatro Günleri "Etik Nedir?" isimli oyun ile başlayacak. Birçok dizi ve film projesinden tanınan Ahmet Akın Canalioğlu'nun oynadığı, pek çok konuda etik kavramının tartışıldığı ve oyunun sonuna seyircinin karar verdiği muhteşem oyunla perde açacak olan 4.Torbalı Tiyatro Günleri'nin ikinci gününde ise İzmir Halk Tiyatrosu'nun "İnsan Merak Ediyor" İsimli oyunu sahnelenecek. Medine Çam'ın yazıp yönettiği tek kişilik oyun, seyirciye unutulmaz anlar yaşatacak. 4.Tiyatro Günleri'nin finalinde ise Dionysos Tiyatrosu'nun "Mezarcı" isimli tek kişilik oyunu sahnelenecek. Bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden, ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesinin anlatıldığı ve usta oyuncu Erdem Topuz'un oynayıp yönettiği oyun, seyirciden tam not alacak. Oyunlar İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de sahnelenecek. Oyunlar öncesi Kültür Merkezi girişindeki stantlara kitap bağışında bulunan herkes ücretsiz giriş yapabilecek.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Torbalı Belediyesi tarafından sembolik olarak bir bağışlanacak bir kitap karşılığında düzenlenecek olan Torbalı Tiyatro Günleri, Tiyatro Günleri için Torbalı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mithat Tekin'in talimatıyla hazırlıkları tüm hızıyla sürdürüyor. Torbalı Tiyatro Günleri'ne tüm ilçe sakinlerini davet eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "İzmir'de artık tiyatro denince akıllara Torbalı geliyor. Metropolis Tiyatro Festivali'nin yanı sıra düzenlediğimiz Tiyatro Günleri ile sanatseverlerimizle buluşuyoruz. Bu kapsamda Torbalı Tiyatro Günleri'nin bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. 3 gün boyunca çok önemli oyunlar sanatseverlerle buluşacak. Bu tiyatro oyunlarının biletleri sadece bir kitap. Bize 'Kütüphane raflarına bağışlanmak üzere' bir kitap getirerek tüm gösterilerden ücretsiz yararlanabileceksiniz. Tüm sanatseverleri 4. Torbalı Tiyatro Günleri'ne bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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