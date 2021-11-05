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4. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi başladı - Son Dakika

4. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi başladı

05.11.2021 11:27
4. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi başladı

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümünün düzenlediği 4. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi çevrim içi olarak başladı.

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümünün düzenlediği 4. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi çevrim içi olarak başladı.

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü tarafından düzenlenen 4. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi, düzenlenen açılış programı ile başladı. Çevrimiçi olarak düzenlenen açılış programına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Ahmet Atasoy, Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uysal Yenipınar, akademisyen, öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı.

"Turist rehberleri çok önemli"

Türkiye'nin çok büyük bir turizm potansiyeli olduğunu ve turist rehberlerinin de bu potansiyelin ortaya çıkarılmasında önemli bir payı olduğunu ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yağcı, "Ülkemizin imajının doğru bir şekilde aktarılması için turist rehberleri çok önemli. Rehberlerin çok iyi donatılmış olması da ayrı bir önem arz ediyor. Üniversitelerimizde turizm rehberliği bölümlerinin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde bulunuyor olması ise yükseköğretim kurumları olarak bizlerin bu alana pozitif yaklaştığını ortaya koyuyor" dedi.

Turizm Rehberliği Bölümünün, yeni kurulmuş olmasına rağmen üniversiteye önemli katkılar sunduğunu aktaran Yağcı, "Turizm Rehberliği bölümümüz önemli akademik toplantılar, uygulama gezileri, öğrencilerimizin deneyimli rehberlerle buluşturulması gibi etkinlikler yapan bir bölüm. Kuruluşundan itibaren oldukça başarılı bir performansı var. Bizler de üniversite yönetimi olarak bölümümüze gerekli desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kongrelerin, alanındaki uzman kişileri bir araya getirerek, akademik konuların kapsamlı yönleriyle görüşüldüğü bilim şölenleri olduğunu belirten Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy da "Belli aralıklarla gerçekleştirilen bu şölenlerde sunulan bildiriler, ilgili kitaplarda toplanarak, toplumun faydalanabileceği bir esere dönüştürülmektedir. Bu bağlamda kongremize gönderilen bildiriler, IV. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi Bildiriler kitabı olarak yayınlanmıştır. Kongreye rehberliğin farklı alanlarına olmak üzere 36 bildiri, kongre programı sırasında sunulacaktır" diye konuştu.

"Turist rehberi, Türkiye'nin imajı konumunda"

Açılış konuşmalarının ardından, 4. Ulusal Turist Rehberliği Kongresine davetli konuşmacı olarak katılan Turist Rehberleri Birliği Eski Başkanı Ahmet Zeki Apalı ve Turist Rehberleri Birliği Eski Dönem Delegesi Cenk Cengiz'in sunumlarına geçildi.

Türkiye'nin dünyanın en önemli turizm ülkesi olduğunu ve turist rehberliğinin de çok önemli bir meslek haline geldiğini kaydeden Turist Rehberleri Birliği Eski Başkanı Apalı, "Rehberlik çok önemli bir meslek. Turist rehberi, Türkiye'nin imajı konumunda. Turizm rehberliği alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü alanlarda 100'e yakın program var, dolayısıyla burada eğitim öğretim kalitesinin arttırılması gerekiyor. Sektör ve akademi bir araya gelip bunların üzerine konuşmalı ve uzun vadeli politikalar hazırlanmalı" ifadelerini kullandı.

Dokuz farklı oturumda 36 bildirinin sunulacağı 4. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi, bugün sona erecek. - MERSİN

4. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi başladı
4. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi başladı

Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm, turist, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 4. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi başladı - Son Dakika


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