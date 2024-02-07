4 yaşındaki çocuk 7 ameliyat geçirdi, aile şikayetçi

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Afyonkarahisar'da bir kulak kepçesi kapalı olan 4 yaşındaki çocuk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde 7 ameliyat geçirdi. Çocuğun sağlığına kavuşamadığını ve kulağının çürüdüğünü söyleyen aile, kendilerinden 59 bin TL aldığını iddia ettikleri doktordan şikayetçi oldu. Hastane yönetimi ise olayla ilgili daha sonra açıklama yapılacağını belirtti.

Denizli'de yaşayan Öz ailesi doğuştan bir kulak kepçesi kapalı olan 4 yaşındaki Kaan Batu Öz'ü ameliyat ettirmek için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine getirdi. Burada hastanenin Plastik Cerrahi Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi Salih Kavuncu tarafından ameliyata alındı. Küçük çocuk vücudunun 5 farklı bölümünden alınan parçalar ile 7 defa ameliyat edildi. Ancak çocuğun kulağı ameliyatlar sonrası çürüdü. Öz ailesi ise bunun üzerine CİMER ve savcılığa başvurarak hem doktor hem de hastane hakkında şikayetçi oldu. Aile ayrıca doktorun kendilerinden kıkırdak alınacağını söyleyip 59 bin TL para aldığını ve bu parayı da bankadan Yusuf isimli bir şahsın üzerine gönderdiklerini dile getirdi. Aile ayrıca bununla ilgili de şikayetçi olacaklarını dile getirdi.

"Çocuğum 7 defa ameliyat oldu"

Küçük çocuğun annesi Memnune Öz, çocuğunun ameliyatlar sonrası psikolojisinin bozulduğunu kaydederek, ayrıca hastanede kaldıkları 2 aylık süre boyunca ekonomik sıkıntıya da düştüklerini dile getirdi. Anne Öz, "1 Aralıkta hastaneye geldik. Dr. Salih Kavuncu doğuştan sol kulağı bitişik olan çocuğumun ameliyatına 'ben yaparım en fazla 3 ameliyatta bitiririm' dedi. Bunları söyleyerek çocuğumu sürekli ameliyata aldı. Çocuğum 7 defa ameliyat oldu. Ameliyatlarla ilgili hiçbir zaman bize doğru dürüst bir açıklama yapılmadı. Kulakta bir açıklık ve enfeksiyon var, son şekilde verip bizi taburcu edeceklerini söylediler. Operasyonlar güzel geçti diye bizi oyaladılar" dedi.

"Doktorlar ve hemşireler alaya alır gibi 'çocuğun oyun yapıyor' diyorlar"

Ameliyatlar için küçük çocuğun vücudunun 5 farklı noktasında parça alındığını kaydeden anne Öz, "Çocuğumun 2 kasığı, sağ kulak arkası, kafasından ve göğsünden parça alındı. Çocuğumun kulağı çok kötü durumda eski hali daha güzeldi. Doktor mahvetti çocuğumu, yarım bıraktılar, çocuğumu sakat bıraktılar. Çocuğum psikolojik açıdan mahvoldu, hiçbir şey yemek istemiyor. Doktorlar ve hemşireler alaya alır gibi 'çocuğun oyun yapıyor' diyorlar. 4 yaşındaki bir çocuk ne anlar oyundan" diye konuştu.

"Kulağı çürümüş, geri kesiyoruz' dediler, bizim başka hastaneye gidecek paramız bile yok"

Küçük çocuğun dedesi Mehmet Koç ise kendilerinden 59 bin TL para istediklerini ve bununla da malzeme getirteceklerini söylediklerini ve kendilerinin de bu parayı ödediklerini dile getirdi. Koç sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"Çocuğun ilk ameliyatı yaklaşık 10 saat sürdü. İkinci ameliyat 8, üçüncü ameliyat ise 6 saat sürdü. Altıncı ameliyatta ise doktor 'ben yapamam, kulağı çürümüş, geri kesiyoruz' dedi. Bize sonra '2-3 yıl ameliyat yapılamaz' dediler. Peki, yapılamaz ise neden ameliyat ettiler? Kızım Denizli'de oturuyor, durumları da şuanda çok kötü. Çevreden gelen ve SYDV'nin yardımları ile ayakta duruyorlar. Şuanda bizim başka hastaneye gidecek paramız bile yok."

Konu ile ilgili hastane yönetiminden ise yazılı bir açıklama yapılacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR