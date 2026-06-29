40 yıl sonra Tunceli\'de huzur buluşması

Yaklaşık 40 yıl önce Tunceli'de terörle mücadele eden İç Güvenlik Özel Operasyon Çavuş Timi, yıllar sonra yeniden kente gelerek görev yaptıkları bölgelerde bugün hakim olan huzur ortamını yerinde gördü.

Yaklaşık 40 yıl önce İç Güvenlik Özel Operasyon Çavuş Timi olarak Tunceli'de görev yapan emekli askerler, yıllar sonra yeniden aynı topraklarda bir araya geldi. 1987-1988 yıllarında terör olaylarının en yoğun yaşandığı dönemlerde Geyiksu, Ovacık, Torunoba ve kentin birçok noktasında görev yapan eski tim üyeleri, bir zamanlar operasyon düzenledikleri bölgeleri bu kez huzur içerisinde gezdi. İki gün süren program kapsamında görev yaptıkları karakolları ve operasyon bölgelerini ziyaret eden emekli askerler, yıllar önce büyük fedakarlıklarla yürüttükleri mücadelenin ardından Tunceli'de oluşan güven ve huzur ortamını yerinde görmenin mutluluğunu yaşadı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı ziyarette, eski anılar yeniden canlanırken, verilen mücadelenin boşa gitmediği vurgulandı. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, bugün kentin doğası ve huzuruyla öne çıktığını belirterek, bu ortamın şehitlerin, gazilerin ve güvenlik güçlerinin fedakarlıkları sayesinde sağlandığını ifade etti. Türkiye'nin farklı illerinden gelen emekli askerler de aradan geçen yaklaşık 40 yıla rağmen aynı heyecanı taşıdıklarını dile getirerek, geçmişte görev yaptıkları topraklarda bugün gelinen noktayı görmenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirtti.

"Zamanında yaptıkları mücadelenin boş bir mücadele olmadığını gördüler"

Kentte sağlanan huzur ortamı ve emekli askerlerin ziyaretinin anlamına değinen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, "Biz çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Gerçekten bölgemizin, ülkemizin doğasıyla, güzellikleriyle çok bereketli ve çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Ancak yıllardır bu şehrin güzelliklerini vatandaşımız, milletimiz yaşayamıyordu. Bunun en büyük nedeni terör olayları. Allah'a çok şükür şu anda özellikle 'Terörsüz Türkiye'yi' konuştuğumuz bu dönemlerde şehrimizin, memleketimizin her yerinde huzur hakim. Evet, bu şehir artık bir huzur şehri. Çünkü Türkiye'de asayiş rakamları en düşük 2 şehirden biriyiz. Ancak yıllardır terörün baskılarıyla maalesef bu şehir algı olarak en zor ve gelinmemesi gereken şehirler arasına girmişti. Bu huzuru burada kanlarını vermiş şehitlerimizin mübarek kanlarına borçluyuz, kahraman gazilerimizin mücadelelerine borçluyuz. Bugün, bütün bunları şehrimizin her tarafında dimdik ayakta duran, nöbetini tutan ve ihtiyaç halinde al bayrağımızın gölgesi altında yaşamak için, bir karış toprağımız için yeniden canını verecek binlerce kahramanımıza borçluyuz. Unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Sonuç olarak şu anda şehrimizin her yerinde huzur hakim. Kahramanlarımızın bir bölümü şu anda yanımızda. Ağabeylerimiz emekli olmuşlar. 40 yıl önce buralarda, kimisi Geyiksu bölgesinde, kimisi Ovacık bölgesinde, kimisi de şehrimizin dağını taşını her yerini korumak için mücadele etmiş ağabeylerimizi burada ağırladık. 2 gündür kendilerini şehrimizde ağırlıyoruz. Hem duygusal anlar yaşandı, hem de eski günlere gittik. Onlar da bu şehrin güzelliğini bugün yaşayınca zamanında yaptıkları mücadelenin boş bir mücadele olmadığını gördüler. Bugün bu ortamı görünce gösterdikleri mücadelenin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını görme fırsatı bulduk. Onlara çok teşekkür ediyorum bizleri unutmayıp buralara geldikleri için" dedi.

"Bizim zamanımızda terör olayları burada hat safhadaydı, şimdiki ortam çok güzel"

Yaklaşık 40 yıl sonra görev yaptığı topraklara yeniden gelmenin mutluluğunu yaşayan Durmuş Ar, "Bundan yaklaşık 40 sene önce bu topraklara geldim, Özel Operasyon Çavuş Timi olarak Kırkağaç Foça Komando Okulunda yetişerek buraya atandık. Tunceli'de bir sene boyunca çeşitli operasyonlara katıldık. Arkadaşlarımla beraber burada askerliğimizi tamamladık. 40 sene sonra da askerlik yaptığımız bu topraklara ziyarete geldik. Bizim zamanımızda 1987-88 yıllarında terör olayları burada hat safhadaydı. Ancak şimdiki ortam çok güzel. Ben Sivas Suşehri'nden geliyorum. Adana'dan, Sakarya'dan, Ankara'dan İstanbul'dan gelen arkadaşlarımız var. Gayet Güzel geldik, Ovacık'a sarıldık" şeklinde konuştu.

"Gerçekten çok gururluyuz"

Geçmişte yaşanan zorlu günleri ve bugün gördükleri değişimi değerlendiren emekli asker Ercan Atmaca, "40 yıl sonra tekrar buralara gelip bu topraklarda var olmak, görebilmek bizim için çok büyük bir onur. Burada zorlu, çetin bir dönem yaşadık. Yaklaşık 12 ay burada kaldık. Çeşitli operasyonlara katıldık. İyi anılarımız, kötü anılarımız oldu ama bunları tekrar yaşayabilme mutluluğuna erdik bugün. Dolayısıyla gerçekten çok gururluyuz. Aynı zamanda buradaki gelişimi de görüyoruz. Biz de neticede bu ordunun bir neferiydik. Bir sözümüz vardır ya 'her Türk asker doğar' diye. Biz de o günkü aşkla, şevkle buradaysak 40 yıl sonra aynı aşkla ve şevkle buradayız ve her an göreve hazırmışız gibi hazırlıklıyız. Terörün bitme noktasına gelmesi hepimiz için, ülkece refah yaşayabilmemiz için gereklidir. Dolayısıyla bu yola girmiş olunması hepimiz için mutluluk verici. Terörsüz Türkiye'yi hayata geçirebilirsek burada terör için harcadığımız enerjiyi ülkemizin kalkınması için kullanırız. Bunu yapmak da ülkemizin kalınmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

"O zamanki şartlarla bugünkü şartlar arasında muazzam bir değişiklik var"

1987 yılında timiyle birlikte Torunoba Jandarma Karakolu'nda da görev yapan emekli asker İlker Akdemir ise bölgedeki değişime dikkat çekti. Akdemir, "1987 yılında Torunoba Jandarma Karakolu'nda asayiş iç güvenliğini sağlamak için bir ay asker arkadaşlarımızla görev ifa ettik. Çevre görevlere güvenlik amaçlı köy aramalarına, mezralara gittik. O zamanki şartlarla bugünkü şartlar arasında muazzam bir değişiklik var. Emniyet güçlerimiz görevlerini iyi ifa ediyorlar ve terör namına bir şey kalmamış. Şu an bulunduğumuz karakol, eski karakola nazaran kale gibi bir yer" dedi. - TUNCELİ