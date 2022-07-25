42 derecede su savaşıyla serinlediler - Son Dakika
Üye Girişi

42 derecede su savaşıyla serinlediler

25.07.2022 10:32
42 derecede su savaşıyla serinlediler

Hava sıcaklığının 42 dereceyi aştığı Adana'da sıcaktan bunalan köylüler, çocuklarla birlikte su savaşı yaparak eğlendi.

Hava sıcaklığının 42 dereceyi aştığı Adana'da sıcaktan bunalan köylüler, çocuklarla birlikte su savaşı yaparak eğlendi. Saatler süren su savaşında herkes tepeden tırnağa ıslanırken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göne gün içerisinde gölgede hava sıcaklığı 38 derece ölçülürken güneş altındaki termometreler sıcaklığı 42 ile 47 derece arasında ölçüyor.

Su savaşı yaptılar

Adanalı iş adamı Ogün Sever Okur da sıcak hava nedeniyle bunalan çocuklar için 'Su savaşı' etkinliği düzenledi. Kebapçı Yaşar Aydın ile de anlaşan Okur, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde yaklaşık 100 çocuğu bir araya getirdi. Önce çocuklar için su tabancası ve su balonu satın alan ikili, ardından otobüslerle civar köylerden de çocukları ve ailelerini getirdi.

Pekmez Hüyüğü İlkokulu önünde toplanan köylüler, çocuklarla birlikte su savaşı yaparak saatlerce eğlendi. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, sıcak hava nedeniyle bunalan kişiler de bir nebze olsun serinleyerek tepeden tırnağa ıslandı. Su savaşı, renkli görüntülere sahne oldu.

Ogün Sever Okur, "Adana'nın havası çok sıcak. Köylüler ve çocuklarla birlikte burada böyle bir etkinlik yapmak istedik. Otobüslerle civar köylerden de çocukları getirdik. Yaz sıcağı için böyle bir etkinlik yaptık. Bu festival haline gelir" dedi.

"Islandım ama mutluyum"

Kebapçı Yaşar Aydın ise sıcaklığın 42 derece olduğunu belirterek, "Burada su savaşıyla birbirimizi ıslatıyoruz. Hava çok sıcak, 42 derece. Şu anda ıslandım ama mutluyum. Çocuklar çok mutlu. Burada güzel eğlence var" diye konuştu.

Su savaşı yapan Necibe Nur Göçer (12), "Burada sıcak havada arkadaşlarla su savaşı yaptık. Islanınca da serinledik. Mutlu olduk. Bu yaz sıcağında çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Berat Hasan Güngördü (12) ise çok eğlendiğini söyleyerek, "Kuzenim geldi, yakın arkadaşlarım geldi. Onlarla oynamak çok keyifliydi. Sıcaklarda serinledik" dedi. - ADANA

YORUMLAR
500
Asker uğurlarken pes dedirten görüntüler Asker uğurlarken pes dedirten görüntüler ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Temmuz 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Temmuz 2022
Kaynak: İHA

Türkiye, Adana, Saat, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 42 derecede su savaşıyla serinlediler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:18 Julia Fox moda uğruna kasıklarına kadar inen dekolte giydi
10:15 Sivas'ta çoban dehşeti! 3 kişiyi av tüfeğiyle katletti
10:10 Kremlin'den sızdırılan iddialar gündem oldu! Putin'in hastalığının kötüye gitmesi sonrası devlet başkanlığı görevi için tartışmalar başladı
10:01 Esenyurt'ta kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı kadın yaşam savaşı veriyor
09:46 Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım
09:45 Dolarda yükseliş devam ediyor! Haftanın başında 2022'nin zirvesini gördü
09:35 Trafik kazasında vefat eden Özel Harekat Polisi Ferhat Özer'in, teşkilat için çekilen klipte bayrak taşıdığı ortaya çıktı
09:28 Akaryakıt fiyatları düşüş eğiliminde! Motorine bu gece indirim yapılacağı tahmin ediliyor
09:25 Kütahya'daki orman yangını kontrol altında! Ciğerlerimiz yandı
09:21 Geçen hafta Jennifer Lopez ile evlenen Ben Affleck, gündüz vakti ağzı açık uyukladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 10:32:39. #1.13#
SON DAKİKA: 42 derecede su savaşıyla serinlediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement