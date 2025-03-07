Armutçuk\'ta Maden Şehitleri Anıldı

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Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Armutçuk Müessesesinde 7 Mart 1983 tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi, facianın 42'inci yılında dualarla anıldı.

Facianın meydana geldiği Armutçuk Müessesesinde 7 Mart 2025 tarihinde düzenlenen anma törenine Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, belediye başkanları, TTK yöneticileri, sendika yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile madenciler katıldı.

Anma töreninde, faciada yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşunda bulunuldu. Törende konuşma yapan sendikanın Şube Başkanı Şanver Turan, 42 yıl önce şehit olan 103 maden işçisini ve tüm maden şehitleri ile tüm vatan şehitlerini sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Anma töreninde, şehit madenciler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programın ardından maden işçileri ocağa inerek mesailerine başladı. - ZONGULDAK