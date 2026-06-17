430 mülki idare amirinin görev yeri değişti - Son Dakika
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430 mülki idare amirinin görev yeri değişti

17.06.2026 12:14
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 430 mülki idare amirinin görev yeri yeniden belirlendi. Antalya'da Aksu, Elmalı, Finike ve Korkuteli kaymakamları değişirken, vali yardımcılığına Halil Avşar atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında 430 mülki idare amirinin görev yeri yeniden belirlendi. Kararnameyle Antalya'da Aksu, Elmalı, Finike ve Korkuteli kaymakamlıklarında değişiklik yapılırken, Antalya Vali Yardımcılığı görevine de yeni atama gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 430 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kararnamenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle yayımlandığını belirtti. Çiftçi, bulundukları görev yerlerinde hizmet sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeret durumları doğrultusunda değerlendirmeye alınan mülki idare amirlerinin yeni görev yerlerinin; liyakat, kıdem, hizmet gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar esas alınarak belirlendiğini ifade etti.

Antalya'da 4 ilçenin kaymakamı değişti

Kararname kapsamında Antalya'da görev yapan bazı kaymakam ve vali yardımcıları başka illere atanırken, kente de yeni görevlendirmeler yapıldı. Buna göre, Antalya Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Eskişehir Odunpazarı Kaymakamlığına atandı. İzmir Menderes Kaymakamı Cevat Çelik ise Antalya Aksu Kaymakamı olarak görevlendirildi.

Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Ankara Kızılcahamam Kaymakamlığına atanırken, Şanlıurfa Suruç Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu Elmalı Kaymakamlığı görevine getirildi. Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Uşak Banaz Kaymakamlığına atanırken, Gaziantep İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu Finike Kaymakamı oldu.

Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Kayseri Vali Yardımcılığı görevine atanırken, Bitlis Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer Korkuteli Kaymakamı olarak görevlendirildi.

Antalya Vali Yardımcılığına yeni atama

Kararnameyle Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu İstanbul Vali Yardımcılığına atanırken, İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar Antalya Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

Aynı düzenlemeyle vali yardımcıları sayısı cetveli de yeniden düzenlendi. Buna göre Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla ve Sakarya'da vali yardımcısı sayısının 10 olması kararlaştırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti - Son Dakika

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