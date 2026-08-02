44 Orman Yangını İçin 29 Şüpheli

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "1 Haziran tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş; 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir."