5. Esenler Öykü Günleri'nde Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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5. Esenler Öykü Günleri'nde Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

5. Esenler Öykü Günleri\'nde Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Esenler Öykü Günleri'nin kapanış programında, yazarlar Yıldız Ramazanoğlu ve Cemal Şakar'a 'Onur Ödülü' verildi. Etkinlikte direniş ve Gazze temaları ön plana çıkarken, konuklar panelde bu konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

13.04.2025 23:03  Güncelleme: 23:05
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Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Esenler Öykü Günleri'nin kapanış programında yazarlar Yıldız Ramazanoğlu ve Cemal Şakar'a 'Onur Ödülü' takdim edildi.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Esenler Öykü Günleri'nin kapanış programı Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. "Direniş-Gazze" temasıyla gerçekleşen etkinliğin son gününde yazarlar Yıldız Ramazanoğlu ve Cemal Şakar'a 'Onur Ödülü' takdim edildi. Ödül töreni sonrası konuklar panelde konuştu. Gazze ve Öykü Günleri ile ilgili video gösteriminin yapıldığı program sonunda Bosnalı sanatçı Lejla Jusic sahne alarak, direniş temalı şarkılarla müzik performansı sergiledi.

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Öykü dediğimizde bazen hüznü, bazen mutluluğu, bazen de iç dünyanızdaki kendi muhasebenizi görürsünüz. Aslında öyküde herkesin bir öyküsünün olduğunu da biliriz. Ama bu seneki öykü günlerimizin temel temasının direniş ve Gazze olması bize farklı bir anlam ve sorumluluk yüklemiştir. Gerçekten her birimizin öyküsünü yazacak olsak ve bu öyküsünde karşılaştığı hikayeleri öykümüzün bir tarafına not ediyor olsak o not ettiğimiz şeyde herhalde 'İnsanlığımızdan utandığımız günler' diye bir başlık olur. ya da 'Dünyada insanlığın ayaklar altına alındığı günler' diye bir başlık olur" dedi.

Yazar Yıldız Ramazanoğlu ise, "Bu yıl direniş Gazze temasının seçilmesi çok kıymetli. Çünkü Filistinli kardeşlerimiz sürekli 'Sakın bizi unutmayın ve bizim hakkımızda konuşmayı, yazmayı, iletişim kurmayı, paylaşmayı bırakmayın' diyorlar ve bu çok önemli. Bahsedilmediği taktirde her şey karanlığa gömülecek ve gözümüze baka baka korkunç şeyler yaşanacak. Artık sözün de anlamını bir yerde yitirmeye başladığı bir dönem yaşıyoruz. Bir an evvel de bütün İslam dünyasının harekete geçmesi, korku duvarını aşması ve insanlığın önüne düzgün bir direniş ile çaba koyması gerekiyor. Ödülü tabii ki hikayelerimiz üzerinden alıyoruz. Layık gören insanlara ve kuruma çok teşekkür ediyorum. Bizi motive edecek kıymetli bir ödül. Fakat öte yandan şu günlerde gerçekten hiçbir şey bizi yeterince mutlu etmiyor. Çünkü gerçek ödül bütün dünyada haykıran, ses veren ve insanlık adına ayağa kalkan, maddi manevi kayıpları göze alan kahraman insanlar. Onlar için de şu anda minnet ve şükran duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ödülün farklı bir anlam içerdiğini belirten Yazar Cemal Şakar, "Gazze hep ümmetin ortak acısı olageldi. Ancak son bir yılda yaşananlarla soykırıma varan bir boyut oluştu. O kadar aşikar ve gözümüzün önünde olmaya başladı ki sözün de değeri düşüyor. Eylem zamanı. Bir sanatçı olarak benim yapabileceğim tek şey dua etmek ve bunu sanata taşımak. Bunu şimdiye kadar dikkat ederek özenle öyküleştirmeye çalıştım. Ödüle gelince, öyküyü yazıyor ve yayınlıyoruz. Yayınlamak dikkat çekmek anlamına geliyor. İltifat görmek de bunun içinde tabii ki. Onur Ödülleri'nin diğerlerinden daha farklı bir anlamı var. Bütün emeğine karşılık almış oluyorsun. Bizi bu ödüle layık görenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 5. Esenler Öykü Günleri'nde Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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