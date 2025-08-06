50 Yaşında Yeni Başlangıç: Meltem Karaaslan - Son Dakika
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50 Yaşında Yeni Başlangıç: Meltem Karaaslan

50 Yaşında Yeni Başlangıç: Meltem Karaaslan
06.08.2025 09:23
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5 çocuk annesi Meltem Karaaslan, üniversiteyi birincilikle bitirip yüksek lisansa hazırlanıyor.

Pandemide girdiği üniversite sınavını kazanarak eğitim hayatına yeniden başlayan 50 yaşındaki 5 çocuk annesi Meltem Karaaslan, sanat tarihi bölümünü birincilikle tamamlayarak akademik kariyerine devam etme kararı aldı.

Bursa'da yaşayan 5 çocuk annesi Meltem Karaaslan (50), pandemi döneminde aldığı ani kararla kızlarının da desteği ile üniversite sınavına girdi. Sınav sonrası babasının da tarih öğretmeni olması vesilesiyle tek tercihi olan Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünü kazandı. Eğitim hayatına uzun bir aradan sonra yeniden başlayan Karaaslan, öğrencilik döneminde hem akademik hem de sosyal anlamda örnek bir öğrenci profili çizdi. Derslere düzenli katılımı ve disiplinli çalışma şekliyle dikkat çeken Karaaslan, 3.91 not ortalamasıyla bölüm birincisi olurken, Fen Edebiyat Fakültesi genelinde 13 bölüm arasından dördüncülüğü elde etti. Karaaslan'ın genç öğrencilerle kurduğu sıcak ilişkiler öğretmenlerin takdirini toplarken, ailesinden aldığı destek de başarısını perçinledi. Karaaslan şimdi akademik kariyerine yüksek lisansla devam etmeye hazırlanıyor.

"Yüksek lisansla akademik hayatıma devam edeceğim"

Çok güzel bir akademik dönem geçirdiğini kaydeden Meltem Karaaslan, yüksek lisansla eğitimine devam edeceğini söyleyip, "Pandemide evde canım sıkılırken büyük kızım anne bir sınava gir kendini dene dedi böylece sınava hiç çalışmadan girdim. Tek tercih yaptım, Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi. Sonra nasıl okurum, gençlerin arasında yapabilir miyim derken başladığımda ortam ve gençlerin arasında olmak çok hoşuma gitti. Babam zaten tarih öğretmeni tarihe ve özellikle müzelere merakım vardı. Sonrasında okulda sanat tarihini öğrendim. Okullarda en önde oturan büyük ablalar olurmuş onlardan biri de ben oldum. Öğrencilerle iletişimimiz çok iyiydi, herkes beni çok sevdi. Onlara sınıfın çalışkanı olarak notlar veriyordum. Öğrencilerden ziyade öğretmenler de sınıfta yetişkin insanların olmasını önemsiyor, bizim dengeyi sağladığımızı düşünüyorlardı. Güzel keyifli bir dört yıl geçirdik fakat ben birincilik beklemiyordum. Öğretmenlerim fark etmişler, 3.91 ortalamam vardı kendi bölümümde birincilik ve 13 bölüm içerisinde Fen Edebiyat Fakültesinin de dördüncüsü oldum. Ailem başta benim 5 tane çocuk ile yorulduğumu düşündükleri için gerek yok dediler sonrasında hoşuma gittiğini gördüklerinde onlar da destekledi. En çok eşim destek oldu bu konuda her zaman arkamdaydı keza kızlarım da öyle. Genelde yaş itibarıyla bizim neslimiz biraz disiplinli bir nesil olduğu için her şeyi programlı yapınca doğru bir şekilde işliyor. Devamında yüksek lisans ile akademik hayatıma devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 50 Yaşında Yeni Başlangıç: Meltem Karaaslan - Son Dakika

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