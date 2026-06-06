Yeşil Bursa Rallisi, Osmangazi'den Start Aldı - Son Dakika
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Yeşil Bursa Rallisi, Osmangazi'den Start Aldı

06.06.2026 10:49  Güncelleme: 12:09
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Osmangazi Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 50. Yeşil Bursa Rallisi, 110 sporcu ve 55 otomobilin katılımıyla Osmangazi Meydanı'ndan start aldı. Ralli, 7 Haziran'da sona erecek.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen 50. Yeşil Bursa Rallisi'nin startı Osmangazi'den verildi.

2026 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan 50'inci Yeşil Bursa Rallisi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları ve motor sporları tutkunlarını Bursa'da buluşturdu. Türk ralli sporunun hafızasında özel bir yere sahip olan ve motor sporları tutkunlarına birbirinden özel yarışlar izletecek olan Yeşil Bursa Rallisi, 50'nci kez Osmangazi Meydanı'ndan, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın verdiği startla başladı. Start öncesinde Başkan Aydın, ralliye katılan 110 sporcuyu araçlarının başında ziyaret ederek yarışlarda başarılar diledi.

HEYECAN TÜM HIZIYLA BAŞLADI

55 otomobil ve 110 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 50'inci Yeşil Bursa Rallisi'nin ilk gününde Hüseyinalan ve Mürseller bölgelerinde belirlenen 3,30 kilometrelik Osmangazi Belediyesi Seyirci Özel Etabı geçildi. Toplam uzunluğu 126,30 kilometre olan ve Orhaneli-Keles bölgesindeki 9 özel etaptan oluşan rallinin ikinci gününde, Petrol Ofisi Maxima Göynükbelen ve Remed Assistance Dağgüney etapları ikişer kez geçilecek. Asfalt zeminde gerçekleştirilecek zorlu rallinin son günü olan 7 Haziran Pazar günü ise Y. Nedim Çelik Soğukpınar ve Şentürk Otomotiv Hüseyinalan etapları ikişer kez geçildikten sonra organizasyon, Aloft by Marriott Bursa Hotel'de düzenlenecek finiş podyumu ile sona erecek.

"STARTIN BURSA'NIN KALBİ OSMANGAZİ'DEN VERİLMESİ SON DERECE DEĞERLİ"

Tüm ekiplere başarı temennisinde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Yarım asırlık geçmişe sahip bu önemli rallinin startının Bursa'nın kalbi Osmangazi'den verilmesi bizim için son derece değerli. Yeşil Bursa Rallisi, Türk motor sporları tarihinde efsaneleşmiş organizasyonlardan biri. Bu anlamlı organizasyonda yer alan tüm pilotlarımıza ve ekiplerimize başarılar diliyorum. Kazasız, belasız ve heyecan dolu bir yarış olmasını temenni ediyorum. Ayrıca sportmenliğin ve centilmenliğin ön planda olduğu güzel bir mücadele yaşanmasını diliyorum" dedi.

"BU YIL DA HEDEFİMİZ YİNE KUPALARLA PODYUMA ÇIKMAK"

Osmangazi Belediyesi'ni başarıyla temsil ederek birçok şampiyonluk elde eden dünyanın tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin ise yaptığı açıklamada, "2026 Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan 50. Yeşil Bursa Rallisi'nde mücadele edecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Bu yılki organizasyon oldukça görkemli. Yarışa kendi evimde, belediyemin önünden start veriyor olmak benim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın hem bana hem de 50. Yeşil Bursa Rallisi'ne verdiği destek çok değerli. Kendisine teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl yarışı podyumda tamamlamayı başarmıştık. Bu yıl da hedefimiz yine kupalarla podyuma çıkmak. Elbette her sporcu gibi birinci olmak isterim ancak öncelikli hedefim yarışı sorunsuz bir şekilde tamamlamak ve podyumda yer almak" ifadelerini kullandı.

50'inci Yeşil Bursa Rallisi'ne katılmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten pilotlar da Bursa'nın farklı bölgelerinde birbirinden zorlu etaplarda mücadele edeceklerini ifade ederek, kentte hem sporcular, hem de seyirciler açısından çok güzel bir atmosfer olduğuna değindi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yeşil Bursa Rallisi, Osmangazi'den Start Aldı - Son Dakika

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