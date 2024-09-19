50 Yıldır Sakladığı Şarapnel Parçaları - Son Dakika
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50 Yıldır Sakladığı Şarapnel Parçaları

50 Yıldır Sakladığı Şarapnel Parçaları

Çanakkale'deki Kıbrıs Gazisi Hakkı Gürses, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan kalan parçaları övünç kaynağı.

19.09.2024 09:34
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Çanakkale'de yaşayan Kıbrıs Gazisi Hakkı Gürses, Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yaptığı Mareşal Fevzi Çakmak Gemisi'ne uçaksavarlar tarafından isabet eden şarapnel parçalarını 50 yıldır saklıyor.

Çanakkale'de yaşayan 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hakkı Gürses, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında askerlik hizmetini yerine getirdi. Mareşal Fevzi Çakmak Gemisi'nde telsizci olarak görev yapan Gürses, harekat sonrası Gölcük Tersanesi'nde onarıma giren gemisinde dolaşırken şarapnel parçalarını fark etti. Harekat sırasında uçaksavarlar tarafından gemiye isabet eden 2 adet şarapnel parçasını dolabında saklayan Gürses, 'bunlar benim madalyalarım' dediği şarapnel parçalarına 50 yıldır gözü gibi bakıyor.

"Bunlar benim övünç madalyalarım"

Sakladığı şarapnel parçalarını övünç kaynağı olarak gördüğünü söyleyen Kıbrıs Gazisi Hakkı Gürses, "Kıbrıs Barış Harekatı'na fiilen katıldım. Mareşal Fevzi Çakmak Gemisi'nde telsizci olarak görev aldım. 20 Temmuz sabahı Girne önlerinde 5 gemi olarak görev yaptık. Girne Limanı'nın birkaç mil açıklarında bombalama yaptık. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Gölcük Tersanesi'nde 1975 yılının Şubat ayında onarıma girdik. Onarım sırasında hasar alan yerler kesilmiş. Ben de telsiz kamarasının koridorundan geçerken tesadüfen gördüm. Şarapnel parçalarını aldım ve dolabımda sakladım. Bana nasip oldu, 50 yıldır da benimle birlikte yaşıyorlar. Bana ziyarete gelen herkese gösteriyorum. Bunlar benim övünç madalyalarım. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında Kıbrıs Gazisi olarak devletimizden bir onur madalyası beklemiştik. Fakat böyle bir şey uygun görülmedi veya imkanlar olmadı. Gemimden kopan 2 şarapnel parçası benim manevi zenginliğim. Bunlar benim madalyalarım. Bunlarla övünüyorum ve ileride torunlarıma teslim edeceğim" diye konuştu.

Harekat hatıralarını gün gün not aldı

Harekat sırasında yaşadıklarını kaleme aldığını aktaran Gürses, "Ben edebiyat okudum, savaş başladığı gün yaşadıklarımı yazmak istedim. Notlarımı tutayım, yarın öbür gün gemi batarsa isimsiz bir askerin hatıraları diye yayınlanır diye düşündüm. Bu maksatla her gün yaşadıklarımı yazdım. El yazılarımı karaya geçince daktilo ile temize çektim. Bu yazıları da 50 yıldır saklıyorum. Bunlar da benim bir zenginliğim" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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