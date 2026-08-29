Burdur’un 50 yıllık neşe kaynağı: Çaycı Hakkı’nın gülüşü kentin simgesi oldu - Son Dakika
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Burdur’un 50 yıllık neşe kaynağı: Çaycı Hakkı’nın gülüşü kentin simgesi oldu

Burdur’un 50 yıllık neşe kaynağı: Çaycı Hakkı’nın gülüşü kentin simgesi oldu
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde çocuk yaşta başladığı çaycılıkta 50 yılı geride bırakan 57 yaşındaki Hakkı Etçi, enerjisi, esprileri ve kendine özgü kahkahasıyla ilçenin simge ismi oldu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yarım asırdır sürdürülen bir meslek, artık ilçenin simge hikayelerinden birine dönüştü. Çocuk yaşta çaycılığa başlayan 57 yaşındaki esnaf, geçen 50 yıla rağmen çalışma azmini ve neşesini kaybetmezken, kendine özgü gülüşü ve renkli kişiliğiyle ilçede tanımayanın neredeyse olmadığı bir isim haline geldi.

Henüz çocuk yaşta çay ocağında çalışmaya başlayan 57 yaşındaki Hakkı Etçi, aradan geçen yıllara rağmen mesleğini bırakmadı. Yarım asrı geride bırakan Etçi, bugün de elinde çay tepsisiyle masalar arasında dolaşmaya, müşterileriyle sohbet etmeye ve kendine has kahkahasıyla çevresine neşe saçmaya devam ediyor. Gölhisar ilçesinde yıllardır esnaflık yapan Etçi, yalnızca müşterilerine çay servis etmiyor, bulunduğu ortama enerjisiyle de renk katıyor. Onu yıllardır tanıyanlar için alışılmış bir sima haline gelen Etçi'nin gülüşü ise artık adeta kendisiyle özleşti. Günün erken saatlerinde işinin başına geçen Etçi, ilerleyen yaşına rağmen temposundan hiçbir şey kaybetmedi. Bir masaya çay bırakırken espri yapan, diğer masada müşterileriyle sohbet eden Etçi, gün boyunca süren hareketliliğiyle genç çalışma arkadaşlarına da adeta enerji veriyor.

"57 yaşındayım, 50 yıldır da bu işi yapıyorum"

Yarım asırdır çaycılık yapan Hakkı Etçi, "57 yaşındayım, 50 yıldır da bu işi yapıyorum. Bizim başka yaptığımız bir iş yok. 50 yıldır çay, tost yapıyoruz. Şimdi belediyenin yerinde çalışıyoruz" dedi.

Hakkı Etçi ile birlikte çalışan garson Akın Akgün, "Geçen yıldan beri Hakkı abiyle çalışıyoruz. Çok enerjik bir insan. Yaşın sadece bir rakamdan ibaret olduğunu herkese gösteriyor. Neşeli, deli dolu ve mükemmel bir adam" şeklinde konuştu.

Bir diğer mesai arkadaşı Ahmet Eren Gülüm ise yaklaşık bir yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek, "1 senedir Hakkı abiyi tanımaktayım. Onunla çalışırken hiçbir zaman yorulmadık. Kendisini çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Çaycı Hakkı ile birlikte çalışan Yelda Gürbüz, enerjisinden bahsederek, "Gerçekten çok enerjik bir insan. İkonik gülüşü kendisine ayrı bir hava veriyor, mükemmel biri" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Burdur’un 50 yıllık neşe kaynağı: Çaycı Hakkı’nın gülüşü kentin simgesi oldu - Son Dakika

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