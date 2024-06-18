500 Yıllık Tarihi Camide Geleneksel Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
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500 Yıllık Tarihi Camide Geleneksel Bayramlaşma Töreni

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan 500 yıllık tarihi camide Kurban Bayramı'nda bir araya gelen köylüler, geleneksel hale getirdikleri bayramlaşma töreni düzenledi. Köylüler, bayramlaşmanın ardından kahvaltı yaparak sohbet etti. Yukarışehirören köyü camisinde toplanan kalabalık, bayram namazı kıldıktan sonra birbirleriyle bayramlaştı. Köylüler, uzak yoldan gelen vatandaşlara kendi ürünlerinden yapılan helva ve yöresel ekmek ikram etti. Bu gelenek, Taşköprü'nün Aşağışehirören ve Yukarışehirören köylerinin ortak kullandığı tarihi camide halen devam etmektedir.

18.06.2024 19:07
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500 yıllık tarihi camide buluşan köylülerden geleneksel bayramlaşma töreni

Köylüler, geleneksel hale getirdikleri bayram yemeğinde bir araya geldi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 500 yıl önce yapılan tarihi camide Kurban Bayramı'nda bir araya gelen köylüler, geleneksel hale getirdikleri bayramlaşma töreni düzenledi. Köylüler, bayramlaşmanın ardından kahvaltı yaparak sohbet etti.

Kastamonu, Çorum ve Sinop illerinin ortak noktasında bulunan ve 500 yıl önce yapılan tarihi Yukarışehirören köyü camisinde bir araya gelen köylüler, geleneksel hale getirdikleri bayramlaşma töreni düzenledi. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çeşitli illerden gelen vatandaşlar, bayramları buluşma noktası olarak Yukarışehirören köyü camisini ziyaret ediyor. Yukarışehirören köyü camisinde toplanan kalabalık, bayram namazı kıldıktan sonra birbirleriyle bayramlaşıyor. Ardından kahvaltıda bir araya gelen vatandaşlar, kendilerine ikram edilen çay ile birlikte sohbet etmek imkanı buluyor. Bazı aileler çocuklarıyla geldikleri ziyarette hoşça vakit geçirirken, çocuklar ise topla oynayarak eğleniyor.

Köylüler, her bayramda bir araya geldikleri 500 yıllık tarihi Yukarışehirören köyü camisinde hem birbirleriyle kaynaşıyor hem bayramlaşarak atalarının geleneklerini günümüzde de yaşatıyor. Ayrıca köylüler, uzak yoldan gelen vatandaşlar için kendi ürünlerinden yaptıkları helva ve yöresel ekmek ikram ediyorlar.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Hikmet Haberal, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarışehirören köyünde tarihi cami bulunduğunu belirterek, "Köyün en yaşlıları dahi caminin yapılışı hakkında bilgi sahibi değiller. Bizler, bu caminin varsayımlara dayanarak 500 yıllık bir cami olduğunu düşünüyoruz. Cami, tamamen taş duvarlarla örülmüş. İçerisi ahşaptan yapılmış. Camimi özelliği ise Sinop'un Boyabat ilçesinden, Çorum'un Kargı ilçesinden ve Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin köylerinin ortaklaşa bu camiye gelip burada namazlarını eda ettiklerini gördük. Bayram namazının ardından uzun yıllar gelenek haline getirdikleri bu bayramlaşma törenini halen devam ettiriyorlar. Namazdan çıktıktan sonra ellerinde kumanya, yapmış oldukları ürünlerle yaptıkları helvayı ve yöresel ekmekle birlikte diğer ilçelerden ve köylerden gelen vatandaşlara burada yolda azık olarak kullanmaları için veriyorlar. İnsanlar bunlarla hem atlarını besliyorlar hem de buraya gelen insanlara bu yiyecekleri ikram ederek yolculuk boyunca hayatlarını idam ettirebilmeleri için böyle bir kolaylık sağlıyorlarmış. Bu gelenek günümüzde de devam ettiriliyor. Taşköprü'nun Aşağışehirörün köyü ile Yukarışehirörün köyünün ortak olarak kullandığı tarihi camideki bu gelenek günümüzde de devam etmektedir" dedi.

Aşağışehirören Köyü Muhtarı Erdoğan Kaya da, "Yıllar önce geleneksel olarak hazırlanmış, uzaklardan camiye bayramda namaz kılmak için gelenler oluyor. Sinop'a, Çorum'a bağlı köyler bulunuyor. Buralardan camimize namaz kılmaya geliyorlar. Yolları uzak olduğu için bizlerde yıllar önce atalarımız gibi bayram hediye gibi yemek dağıtıyoruz, ekmek ikram ediyoruz, köylerine tekrar geri gidebilmeleri için. Yıllar önce başlanan bu gelenek günümüzde de halen devam ediyor" şeklinde konuştu.

Yukarı Şehirören Köyü Muhtarı Satılmış Göksu ise, "Yaklaşık 12 yıldır gelenek haline getirdiğimiz bayram günü kahvaltı geleneği oluşturduk. Her yıl bayram gününde sabahları köylüleri bir araya getirip hem bayramlaşıyoruz hem de sohbet ederek kaynaşıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar, bayram yemeğinden dolayı bir araya gelerek sohbet ettiklerini ve bayramlaştıklarını belirterek, bu uygulamadan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bayramlarda sabahları yapılan kahvaltı etkinliği güzel bulduklarını söyleyen vatandaşlar, "Köylülerimizle kaynaşmak, birlik ve beraberliğimizi sağlamak, eskileri yad etmek, eski gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmek, burada hoş bir muhabbet etmek için geliyoruz. Burada hep beraber bayram sohbeti yapıyoruz. Görmediklerimizi bayram nedeniyle burada görmek ve onlarla bayramlaşmak. Güzel ve faydalı bir etkinlik. Sağ olsun köylerimizin muhtarları da bunlara vesile oluyor. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Kaynak: İHA

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