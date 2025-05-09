51 Yaşındaki Kadından Duygulandıran Teşekkür Mektubu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KO-MEK) okuma yazma eğitimi alan 51 yaşındaki kadının hayatında ilk kez kaleme aldığı mektup duygulandırdı.

Kocaeli'de yaşayan 51 yaşındaki Hatice Solgun, KO-MEK Mevlana Kurs Merkezi'nde katıldığı okuma yazma kursunu başarıyla tamamladı. Hatice Solgun, 6 ay süren eğitimin ardından öğrendiği ilk kelimelerle, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a içten bir teşekkür mektubu yazdı. Solgun, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın'a. Ben Hatice Solgun. Yıllarca okuyamamanın, yazamamanın sıkıntısını çektim. Otobüste yazıları okuyamazdım. Marketlerde fiyatları okuyamazdım. Bir yere imza atamazdım. İçimde hep bir eksiklik vardı. Bahar öğretmenim hiç pes etmedi. Sabırla, sevgiyle öğretti. Şimdi okuyorum, yazıyorum, çok mutluyum. Size ve emeği geçen tüm ekibinize teşekkür ederim. Saygılarımla"

Aldığı mektup karşısında memnuniyetini dile getiren Başkan Büyükakın ise "Bugün çok güzel mektuplar aldım. Okuma yazma kursuna katılan kursiyerlerimiz, hayatında ilk kez kaleme aldıkları mektupları bana takdim ettiler. Ben de içlerinden bir tanesini sizinle paylaşmak istedim. İşte KO-MEK tam da bu. Bir harf öğretmekle başlayan yolculuk, bir hayata ışık olmak demek. Emeği geçen tüm hocalarımıza ve KO-MEK ailemize gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ