514 aileye ısınma yardımları teslim edildi - Son Dakika
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514 aileye ısınma yardımları teslim edildi

22.02.2022 14:49
514 aileye ısınma yardımları teslim edildi

İnegöl Belediyesi, hava kalitesine etki eden katı yakıt tüketiminin yasaklanması sebebiyle bu yıl ısınma yardımlarını nakdi yardım olarak gerçekleştirdi.

İnegöl Belediyesi, hava kalitesine etki eden katı yakıt tüketiminin yasaklanması sebebiyle bu yıl ısınma yardımlarını nakdi yardım olarak gerçekleştirdi. 514 aileye 308 bin 400 TL ısınma yardımı yapıldı.

İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. 2021-2022 kış döneminde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından toplam 514 aileye ısınma yardımı yapıldığı açıklandı. İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl itibariyle hava kalitesine etki eden kömür ve katı yakıtların yakılmasının yasaklanmasının ardından, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak ısınma yardımlarını nakdi yardım şeklinde yapmaya başladık. Kış mevsimi öncesi aldığımız başvurularla ilk ödemeler kış başlangıcında gerçekleştirilmişti. Bu süreçte devam eden başvurular da değerlendirilerek ikinci ısınma yardımları da Şubat ayı başı itibariyle gerçekleştirildi. Sistemimizde kayıtlı olan ihtiyaç sahibi ailelerimize bu yıl 600 TL ısınma yardımı yatırıldı. Kış öncesi yapılan yardımlar ve Şubat ayında yapılan yardımlarla toplamda 514 ailemize ısınma yardımı yapıldı. Bunlardan 441 ailenin ısınma yardımları banka hesabına yatırılırken, hastalık veya yaşlılık gibi sebeplerle hesap açtıramayan 12 ailenin yardımları görevli personeller tarafından kişilerin evlerine teslim edildi. Ayrıca yine çeşitli nedenlerle hesap açtıramayan 61 ailemizin ısınma yardımları Müdürlüğümüzde elden teslim edildi. Toplamda 514 aileye 308 bin 400 TL ısınma yardımı ulaştırılmış oldu."

İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kış döneminde yapılan ısınma yardımları için yapılacak yeni başvuruların önümüzdeki yıl kış dönemi için değerlendirileceğini ifade ederken, bunun yanı sıra alışverişini yapamayacak durumda olan vatandaşların da yıl boyunca gıda alışverişlerinin istekleri doğrultusunda marketlerden yapılarak adreslerine teslim edildiğini hatırlattı. - BURSA

514 aileye ısınma yardımları teslim edildi
514 aileye ısınma yardımları teslim edildi

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İnegöl Belediyesi, Türk Lirası, Kömür, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 514 aileye ısınma yardımları teslim edildi - Son Dakika


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