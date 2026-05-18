Burhaniye'de 54 Yaşındaki Ayla Erdil Yüksekokuldan Birincilikle Mezun Oldu

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklam Bölümü'nü 54 yaşındaki Ayla Erdil birincilikle tamamladı.

Burhaniye'de ev hanımı Ayla Erdil, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklam Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Mezuniyet törenine eşi Tarık Erdil, oğlu Alper Erdil ve kızı Bilge Erdil ile birlikte katılan Ayla Erdil diplomasını Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Muammer Bezirgan'ın elinden aldı. Ayla Erdil'i ilk kutlayan eşi ve çocukları oldu.

Mezuniyet töreninde 174 öğrenciye diploması verildi.

Ayla Erdil, yaptığı açıklamada, "okumanın yaşı olmadığını" belirterek, "Eşim de geçen yıl Havran Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Ben de eşim ve çocuklarımın teşvikiyle okula başladım. Bu sene de bitirdim. Çok memnunum, eşime, çocuklarıma ve hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Eşini tebrik eden Burhaniye Belediyesi Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil de, "Ben de geçtiğimiz yıl mezun oldum. Eşim okulunu iki yılda bitirdi. Aynı zamanda bölüm birincisi oldu. Menisküs ameliyatı geçirdi. Gene de okulunu aksatmadı. Koltuk değnekleri ile okula gitti. Tebrik ediyorum" diye konuştu.