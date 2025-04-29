54 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Kütahya'da 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

KÜTAHYA - Kütahya'da 54 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, hakkında çeşitli suçlardan toplam 54 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan H.G. isimli şahıs yakalandı. Yapılan araştırmalarda H.G.'nin, '65 adet karşılıksız çek verme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçları başta olmak üzere toplam 66 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.