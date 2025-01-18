54 Yıllık Aşk: Koca Eşini Kucağında Taşıdı - Son Dakika
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54 Yıllık Aşk: Koca Eşini Kucağında Taşıdı

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Mustafa Erdem, ayakları tutmayan eşi Meryem'i kucağında hastaneye götürdü; 54 yıllık aşkına sahip çıktı.

18.01.2025 19:46
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54 yıllık eşini yürütmek için aylarca kucağında taşıdı

Birbirlerinin elini 54 yıldır bir an olsun bırakmadılar

Fedakar koca ayakları tutmayan eşini hastaneye kucağında getirdi

Mustafa Erdem:

"Evlendiğimiz günden beri ellerimiz hep birbirine bağlı"

Meryem Erdem:

"Allah eşimden razı olsun, onu çok seviyorum"

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Berrin Akpınar:

"Hakikaten kucağında getirdi"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de ayakları tutmayan eşi Meryem Erdem'i tedavi ettirmek için kucağında Fizyomer Terapia Estetica Denta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ne götüren Mustafa Erdem, "Biz 13 Temmuz 1971'de evlendik. O günden beri bu ellerimiz hep birbirine bağlı. Allah mutluluğumuzu daim etsin ve herkese de böyle bir evlilik tavsiye ederim" dedi.

Romatoid artrit hastalığı nedeniyle uzun süredir kortizon ilaçları kullanan Meryem Erdem'in vücudunda kemik erimesi gelişmesi nedeniyle omurgası kırıldı. Geçirdiği operasyonlardan sonra bacaklarında ciddi bir güç kaybı olan ve yürüyemez hale gelen Erdem'i son olarak hastaneye gitmesi gerektiğinde eşi Mustafa Erdem kucağında götürdü. Hanımına gözü gibi bakan ve 54 yıldır bir an olsun elini bırakmayan Erdem, tedavi süreci boyunca eşinin yanından hiç ayrılmadı. Yeniden yürüyebilmesi için aylarca kucağında taşıdı. Kendilerinin 13 Temmuz 1971'de evlendiklerini ve her evlilik yıl dönümlerinde kutlama yaptıklarını belirten fedakar koca, herkese böyle bir evliliği tavsiye ettiğini söyledi. Hem fizyoterapistlerin desteği hem de kendi gösterdiği gayretler ile yeniden adım atabilmeye başlayan Meryem Erdem'in tedavi süreci ise devam ediyor. Çiftin yüzü yeniden gülmeye başladı.

"Evlendiğimiz günden beri bu ellerimiz hep birbirine bağlı"

Fedakar koca Mustafa Erdem, "Eşimi kendi imkanlarımla, kendi arabamla Mart ayının 7'sinde Fizyomer'e kucağımda getirdim. Eşim bel fıtığından 4 sefer ameliyat oldu. Kemik erimesinden dolayı koymuş oldukları platinler geri attı. Düşme dolayısıyla sinirlerinde zedelenme olmuş, ayakları basmadı. Tekrar yapılan bel ameliyatı sonrasında eşimin ayaklarında hareketlilik başladı. En kısa zamanda eşimi fiziğe götürmemi söylediler. Berrin Akpınar hocamızı tanıyordum, eşimi ona getirdim ve muayene ettirdim. Berrin hocamız, 'Amca, teyzemi yürüteceğiz' dedi. Şu anda elinden tutuyorum, yürüyor. Biz 13 Temmuz 1971'de evlendik. O günden beri bu ellerimiz hep birbirine bağlı. Allah mutluluğumuzu daim etsin ve herkese de böyle bir evlilik tavsiye ederim. Kendi ihtiyacını kendi görüyor ama, ben yine elinden tutuyorum. Bu eli hiç bırakmadım, çok mutluyuz. Her yıl 13 Temmuz'da bir restoranda ya da kahvede kutlama yaparız. Bunu hiçbir zaman bırakmadık. Çiçeğimizle, pastamızla kutlamamızı ihmal etmeyiz" dedi.

"Allah eşimden razı olsun, onu çok seviyorum"

Başından geçenleri anlatan Meryem Erdem, "Hiçbir şey hissetmiyordum. Eşim beni yatırdı, her şeyimi karşıladı. Allah razı olsun, onu çok seviyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Fizyomer doktorlarına, personeline teşekkür ederim. Özellikle Fizyoterapist Bahar, Fizik Tedavi Hizmetleri Sorumlusu Naz Hanım ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Berrin hocaya çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Hakikaten kucağında getirdi"

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Berrin Akpınar ise, tedavi süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Meryem hanım bayağı uzun zamandır bize tedaviye geliyor. Kendisi romatoid artrit hastası. Çok uzun süredir kullandığı kortizon ilaçlarından ötürü omurgasında kemik erimesi geliştiği için omurgasında kırık oluyor. Ameliyatlardan sonra bacaklarında ciddi bir güç kaybı oluyor. Dolayısıyla yürüyemez hale geliyor. Eşi çok ciddi şekilde ona yardımcı oluyor. Hakikaten kucağında getirdi. Tekerlekli sandalyedeydi, hiçbir şekilde bacaklarında hareket yoktu ve hiç yürüyemiyordu ama çok uzun zamandır hem kendi gayretleriyle hem de fizyoterapistlerimizin gayretleriyle rehabilitasyonla birlikte çok büyük aşamalar kaydettik. Artık kendisi çok güzel bir şekilde ayakta dikilebiliyor, adım atabiliyor ve yürüyebiliyor. Bu hem bize hem de onlara mutluluk veriyor."

54 Yıllık Aşk: Koca Eşini Kucağında Taşıdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 54 Yıllık Aşk: Koca Eşini Kucağında Taşıdı - Son Dakika

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