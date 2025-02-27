57 yıl bir yastığa baş koydular

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Kırklareli Valisi Uğur Turan 'Aile Yılı' çerçevesinde 57 yıllık evli çifti ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan 'Aile Yılı' çerçevesinde eşi Nihal Turan ile birlikte yarım asırlık evli Sabriye ve Rahmi Aydınoğulları çifti ziyaret etti. Turan, Aydınoğulları çiftini tebrik etti.

Yarım asırlık evlilikleri ile gençlere örnek olması gerektiğini vurgulayan Vali Turan, "Bu yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' ilan edildi. Bizler de aile ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kentimizde evliliklerinde yarım asrı geride bırakan birçok çiftimiz var. Bu çiftlerimizin bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalanılması gerekiyor" dedi. - KIRKLARELİ