59. Kiraz Festivali Renkli Başladı - Son Dakika
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59. Kiraz Festivali Renkli Başladı

59. Kiraz Festivali Renkli Başladı
12.06.2025 20:53
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Tekirdağ'da düzenlenen festival, Naip Mahallesi'nde coşkuyla açıldı, kortejle devam etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen "Uluslararası 59. Kiraz Festivali", ilk doğduğu yer olan Naip Mahallesi'nde renkli görüntülerle başladı.

Festivalin ilk adresi olan Naip Mahallesi'nde halk oyunları gösterileriyle açılış yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, bölgeye özgü kiraz çeşitleri sergilendi. En güzel kiraz yarışmasında, üretici Vedat Ataç birinci, Ruşen Örnek ikinci, Mustafa Kurtkan ise üçüncü oldu. Dereceye giren üreticilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Naip Mahallesi'ndeki etkinliklerin ardından Süleymanpaşa ilçe merkezinde dev bir kortej düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş, adeta görsel bir şölene dönüştü. Animasyon ekipleri, halk oyunları grupları ve birbirinden renkli çizgi film karakterleri korteje neşe kattı. Hükümet Caddesi boyunca devam eden yürüyüşte uzun Türk bayrağı açıldı ve korteje katılanlar cep telefonlarıyla bu anları kaydetti.

Coşkulu yürüyüş, Tekirdağ Valiliği önünde son buldu. Burada kurulan sahnede festivalin geleneksel ateşi yakıldı. Festival ateşinin yakılmasıyla birlikte, 59. Kiraz Festivali resmen başlamış oldu. Renkli görüntülerle başlayan festivalin önümüzdeki günlerde konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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