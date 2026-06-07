59 Yıldır Terzilik Yapıyor - Son Dakika
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59 Yıldır Terzilik Yapıyor

07.06.2026 10:08
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İsmail Keser, 12 yaşında başladığı terzilik mesleğini 59 yıldır sürdürüyor ve 'Yılın Ahisi' seçildi.

Çorum'da yaşayan İsmail Keser, 12 yaşında başladığı terzilik mesleğini 59 yıldır sürdürüyor.

Çorum'da yaşayan 71 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası İsmail Keser, çocuk yaşlarda başladığı terzilik mesleğine 59 yıldır devam ediyor. Çalışmaya başladığı yıllarda popüler meslekler arasında yer alan terziliğe bir yakınının yanında çıraklık yaparak başlayan Keser, uzun yıllar boyunca elbiseler, takım elbiseler yaparak devam etti. Keser, yarım asırdan fazla süre önce başladığı mesleğini dükkanında sürdürüyor. Esnaf Odaları Birliği tarafından 2023 yılında "Yılın Ahisi" seçildiğini dile getiren Keser, aldığı ödülün kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Keser, artık vatandaşların hazır kıyafetleri tercih ettiği için terzilere ilginin azaldığını ve mesleğin yok olmaya yüz tuttuğunu dile getirdi.

"Terziliğe ilgi çok fazlaydı"

Terziliğin emek ve sabır isteyen bir meslek olduğunu söyleyen İsmail Keser, "Mesleğimiz benim başladığım yıllarda çok popülerdi. Çorum'un insanı giyimine çok düşkün. O zamanlar terziliğe ilgi çok fazlaydı. Bir sanayi dükkanının yükünü kaldıramayacağımı düşünerek terziliğe heveslendim. El işi olduğu için uzun sürüyor, müşteri buna tahammül etmiyor. Bir mağazadan aynı gün içinde aldığı bir kıyafeti giyebiliyor. Ama biz diktiğimiz zaman üç defa provaya gelmesi gerekiyor. Provaya geldiği zaman da acil işi olduğu zaman hemen kıyafeti giyip gitmesi gerekiyor. Bizden elbise diktirenlerin beklemesi gerekiyor. Bir terzi bir elbise, bir takım elbiseyi bir haftada diker" dedi.

"Benim işim çalışmakla oluyor ne kazandıysam çalışmakla kazandım"

Zamanını boş işler yerine hobileriyle değerlendirdiğini ifade eden Keser, "Yeni eleman yetişmiyor. Çoğu terziler çalışmak için atölyelere giriyor. Eskiden bize ince terzi derlerdi. Onlar atölyelerde el üstünde tutuluyordu. Şimdi bizde yeni terziler yetişmiyor. Bizde bir çırak en az 5-6 yıl çalışacak, yoksa müşteriye cevap veremez. 5-6 yıldan az çalışan bir sanatkar müşterinin taleplerini karşılayamaz. Eskiden her türlü elbiseleri, modeli dikiyorduk. Mesela müşteri bir yerde resim görüyor, modelde görüyor veya televizyonda görüyor, 'usta ben bunu istiyorum' diyordu. Biz de ona göre istediği modelleri müşteriye göre dikiyorduk" diye konuştu.

"Hiç boş zamanım yok"

İşten arta kalan zamanlarını çeşitli hobilerle değerlendirdiğini dile getiren Keser, "Gençlik yıllarımda futbol oynadım. Onun haricinde arı hobim var, arı besliyorum. Bağda da bahçıvanlık yapıyorum, meyve yetiştiriyorum. Hiç boş zamanım yok. Bir sanatkar olarak kahveye veya kötü bir alışkanlıklara hiç zaman ilgi duymadım. Benim işim çalışmakla oluyor. Bugüne kadar ne kazandıysam çalışmakla, dürüstlüğümle kazandım" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 59 Yıldır Terzilik Yapıyor - Son Dakika

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