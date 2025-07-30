6 Bin Öğrenci, Ulu Cami\'de Buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum Temsilciliği tarafından yürütülen yaz okulu programları kapsamında 6 bin 237 öğrenci camide buluştu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliği, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilke daha imza atarak 6 bin 237 öğrencinin katılımıyla "Büyük Cami Buluşması" etkinliğini gerçekleştirdi. Erzurum'un manevi sembollerinden olan Ulu Cami'de düzenlenen buluşma, yoğun katılım nedeniyle cami avlusu ve çevresine taştı. Cumhuriyet Caddesi'ne kadar uzanan kalabalık, kentin sosyal ve manevi dinamiklerinin gençlerle nasıl bütünleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlik kapsamında, tarihi Çifte Minareli Medrese bahçesinde çocuklar ve gençler için oyun istasyonları kurularak gün boyunca çeşitli aktiviteler düzenlendi. Hem eğlence hem de maneviyatın iç içe geçtiği organizasyon, katılımcılardan tam not aldı. Öğle namazını gençlerle birlikte eda eden Vali Çiftçi, ardından Kur'an-ı Kerim okudu. Gençlerle sohbet eden Vali Çiftçi, böylesi anlamlı etkinliklerin artarak devam etmesini temenni etti. TÜGVA Erzurum İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, gençliğin maneviyatla buluştuğu bu tarz organizasyonların artarak süreceği ifade edilirken, Erzurum halkına ve katılım gösteren herkese teşekkür edildi. Etkinliğe Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Akarsu, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, TÜGVA Erzurum İl Başkanı Muhammed Faruk Kömeç ve davetliler katıldı.

"Geleceğimiz adına umut veren buluşma"

Vali Mustafa Çiftçi program sonrası yaptığı değerlendirmede, "Altı bin öğrencimizle beraber Ulu Cami'de geleceğimizin aydınlığı, göz nuru çocuklarımızla beraber öğle namazı kıldık. Ardından Çifte Minareli Medrese'nin etrafında çocuklarımıza yönelik değişik etkinlikler düzenleniyor. Bugünkü bu tabloyu gördüğüm için Cenab-ı Hakk'a çok şükür ediyorum. Bu bizim gurur tablomuz. Altı bin tane çocuğumuzla beraber bir arada bulunmak, onların geleceğe yönelik olarak TÜGVA tarafından, öğretmenlerimiz tarafından hazırlandığını, geleceğe hazırlandığını görmek bizleri son derece memnun ediyor. Çünkü bugünün küçükleri yarın büyükleri. İnşallah onlar ileride bizim boşalttığımız yerleri dolduracaklar. Bu devlete, millete hizmet edecekler bizim ardımızdan. Devletimize, milletimize faydalı insanlar olacaklar. Bu tür etkinliklerin bizim geleceğe dair ümitlerimizi arttırdığını, ümitlerimizi canlandırdığını ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - ERZURUM