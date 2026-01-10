Şalpazarı'nda Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şalpazarı'nda Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü

Şalpazarı\'nda Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü
10.01.2026 14:47  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda Sarıkamış Şehitleri için anma programı düzenlendi.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda Sarıkamış Şehitleri için anma programı düzenlendi.

Sis Dağı Hanyanı Mevkiinde toplanılmasın ardından katılımcılar tekbirler eşliğinde ve 350 metrelik Türk Bayrağı ile 2 bin 187 rakımlı Sis Dağı'na yürüdüler.

Yürüyüşün ardından düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara buğday çorbası ikram edildi.

Sarıkamış Şehitlerinin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe Kaymakam Kezban Yerlikaya Akpınar, Büyükşehir belediye başkanı vekili Ahmet Yüksel Gülay, Belediye Başkanı Refik Kurunuz ile yüzlerce kişi katıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şalpazarı, Sarıkamış, Trabzon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şalpazarı'nda Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü - Son Dakika

Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a bir tutuklama daha Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a bir tutuklama daha
Bayrampaşa’da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada
Maduro’yu kaçıran Trump, Venezuela’ya ikinci saldırı için kararını verdi Maduro'yu kaçıran Trump, Venezuela'ya ikinci saldırı için kararını verdi

16:12
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaraylıları kovaladı
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaraylıları kovaladı
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 16:20:21. #7.11#
SON DAKİKA: Şalpazarı'nda Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.