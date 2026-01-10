Şalpazarı\'nda Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü

Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı Yaylası'nda Sarıkamış Şehitleri için anma programı düzenlendi.

Sis Dağı Hanyanı Mevkiinde toplanılmasın ardından katılımcılar tekbirler eşliğinde ve 350 metrelik Türk Bayrağı ile 2 bin 187 rakımlı Sis Dağı'na yürüdüler.

Yürüyüşün ardından düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara buğday çorbası ikram edildi.

Sarıkamış Şehitlerinin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe Kaymakam Kezban Yerlikaya Akpınar, Büyükşehir belediye başkanı vekili Ahmet Yüksel Gülay, Belediye Başkanı Refik Kurunuz ile yüzlerce kişi katıldı. - TRABZON