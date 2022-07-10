6'ncı Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu başladı - Son Dakika
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6'ncı Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu başladı

10.07.2022 15:20

6'ncı Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu başladı Olumsuz hava koşullarına rağmen katılım yoğun oldu Arnavutköy'de Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu'nun bu yıl altıncısı düzenlendi.

6'ncı Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu başladı

Olumsuz hava koşullarına rağmen katılım yoğun oldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu'nun bu yıl altıncısı düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Arnavutköy Kaymakam Vekili Nail Anlar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı ile olumsuz hava koşullarına rağmen çok sayıda vatandaş katıldı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turunun bu yıl altıncısı düzenlendi. Bu çerçevede Arnavutköy 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen tören ile katılımcılar hem bayramlaştı hem de turun startını verdi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Arnavutköy Kaymakam Vekili Nail Anlar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı ile olumsuz hava koşullarına rağmen siyasi parti ilçe temsilcileri, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tura katılan sporcular farklı illerden aldıkları toprakları 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in kabrine götürecek. 5 gün sürmesi planlanan turda 15 Temmuz günü sporcular şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaşmış olacak.

"En önemlisi 15 Temmuz'u anlamak, anlatmak"

Etkinlikte konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, "Bu yıl 6. defa Ömer Halisdemir Bisiklet Turunu düzenliyoruz. Bu bizim için çok önemli ve anlamlı. Elbette ki bisiklet sporuna verilen önem açısından anlamlı, değer taşıyor ama asıl değeri 15 Temmuz hain kalkışmasını anlamak ve anlatmak adına çok önemli. Bu turumuz toplam bin 100 km'lik bir yolu kapsıyor. Sporcularımız 7 şehrimizden geçiyorlar. Bu güzergah, bu yolculuk her ilden şehitliklerden alınan şehit topraklarını şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrine takdim etmek ve 15 Temmuz'da geri burada olacak şekilde planlanıyor. Aziz şehidimizin ruhu şad olsun bu etkinlikte emeği geçen başta sporcularımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tura katılan sporcu Tuğrul Atakan Demirtaş, "Bu sene altıncısı düzenlenen Şehit Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu için 26 sporcu arkadaşımla beraber buradayız. Yaklaşık 5 gün sürecek ve günlük 200 kilometrelik yol yapacağız. Bugün İstanbul - Bursa etabı için pedal çevireceğiz zor olacak ama imkansız değil. Bu sene ben ilk defa katılıyorum, tura çok katılmıştım ama bunun önemi çok daha farklı benim için" dedi.

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Kaynak: İHA

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