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6 oy farkla başkan seçildi, gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

6 oy farkla başkan seçildi, gözyaşlarına hakim olamadı

03.02.2022 08:42
6 oy farkla başkan seçildi, gözyaşlarına hakim olamadı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Murat Makasçı güven tazeleyerek 5. kez başkan seçildi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Murat Makasçı güven tazeleyerek 5. kez başkan seçildi. 6 oy farkla başkan seçilen Makasçı, seçimlerin sonrasında yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamadı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 842 üyesi bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası 5. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirildi. Kongrede başkanlık için mevcut başkan Murat Makasçı ile Yıldırım Yılmaz ve Emre Demir yarıştı. Gündem maddelerinin tek tek görüşülüp karara bağlanmasının ardından gidilen seçimlerde kullanılan 641 oyun 264'ünü alan Murat Makasçı, yeniden oda başkanı seçildi. 7 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Emre Demir 258, Yıldırım Yılmaz ise 112 oy aldı.

5'inci kez oda başkanlığına seçilen Murat Makasçı "Esnaf ve sanatkarımız için genel kurulumuz hayırlı uğurlu olsun. Sonuç hepimize hayırlı olsun. Oda üyesi esnaflarımıza daha kaliteli hizmeti sunmak için çalışmalarımıza bundan sonra devam edeceğiz" dedi. Makasçı seçimlerin sonrasında yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamadı.

Murat Makasçı Başkanlığı'ndaki Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimi Rifat Gülmez, Ali Ödek, Kadriye Altın, Mürteza Yalçın, Çağlar Tofur ve Ali Güler'den oluşurken, denetim kurulu ise Özgür Aşıcı, Emrah Çapraz ve Tamer Alaca'dan oluştu. - MANİSA

6 oy farkla başkan seçildi, gözyaşlarına hakim olamadı
6 oy farkla başkan seçildi, gözyaşlarına hakim olamadı
6 oy farkla başkan seçildi, gözyaşlarına hakim olamadı
6 oy farkla başkan seçildi, gözyaşlarına hakim olamadı
6 oy farkla başkan seçildi, gözyaşlarına hakim olamadı
6 oy farkla başkan seçildi, gözyaşlarına hakim olamadı

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Esnaf ve Sanatkarlar, Salihli, Manisa, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 6 oy farkla başkan seçildi, gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika


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