6 Şubat Asrın Felaketi Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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6 Şubat Asrın Felaketi Paneli Düzenlendi

6 Şubat Asrın Felaketi Paneli Düzenlendi

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen panelde, 6 Şubat depremleri ve yapılan çalışmalar anlatıldı.

07.03.2024 18:08  Güncelleme: 18:22
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1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi tarafından "6 Şubat Asrın Felaketi" konulu panel düzenlendi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinden toplumun tüm kesimlerinin ders çıkarması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilin etkilendiği depremin İçişleri Bakanlığı tarafından koordinatör vali olarak önce Elbistan ilçesine, daha sonra ise Kahramanmaraş'ta görev yaptığını hatırlatan Vali Dağlı, deprem bölgesinde görev yaptığı dönemde izlenimlerini, yapılan çalışmaları sunum eşliğinde anlattı. Bölgede 40 vali ve 160 mülki idare amirinin koordinatör olarak görev yaptığını açıklayan Vali Dağlı, AFAD, emniyet ve jandarma birimlerinin de sahada aktif bir şekilde görev yaptığının altını çizdi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise, depremin ardından Çorum'un bölge için seferber olduğunu belirterek, üniversitede bünyesinde akademisyenler ve gönüllülerden oluşan bir ekibin bölgede yaptığını söyledi. Üniversite olarak deprem bölgesine yönelik çalışmaların devam ettiğini anlatan Rektör Öztürk, bir daha bu tür afetlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, deprem felaketinde Türk milletinin büyük bir dayanışma örneği sergilerini ifade etti. Aşgın, depremin ardından Çorum'un afet risk planını ortaya buna göre planlamalar yaptıklarını ifade etti.

Panel, "Asrın Felaketinde Arama-Kurtarma" ve "Koordinasyon, Yapı ve Basın Açısından Asrın Felaketi" başlığıyla iki ayrı oturumda gerçekleştirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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