6 yaşındaki çocuğun karnında köpek kisti çıktı - Son Dakika
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6 yaşındaki çocuğun karnında köpek kisti çıktı

30.06.2022 20:54

6 yaşındaki çocuğun karnında köpek kisti çıktı Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede gerçeği öğrendi Denizli'de karaciğerinde halk arasında köpek kisti olarak bilinen kistik hidatik olduğu tespit edilen 6 yaşındaki çocuk, ciltten girilerek yapılan işlemle sağlığına kavuştu.

6 yaşındaki çocuğun karnında köpek kisti çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede gerçeği öğrendi

DENİZLİ - Denizli'de karaciğerinde halk arasında köpek kisti olarak bilinen kistik hidatik olduğu tespit edilen 6 yaşındaki çocuk, ciltten girilerek yapılan işlemle sağlığına kavuştu.

Denizli'de yaşayan 6 yaşındaki Fatma Nur Yazıcıoğlu karın ağrısı şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada kontrolleri yapılan Yazıcıoğlu'nun karaciğerinde halk arasında köpek kisti olarak bilinen kistik hidatik olduğu tespit edildi. Girişimsel Radyoloji Kliniği'nde görüntüleme yöntemleriyle ciltten girilerek yapılan işlemle hasta sağlığına kavuştu. İşlemi gerçekleştiren Radyoloji Uz. Dr. Mahmut Demirci, hastalıkların tanı ve tedavisinde Girişimsel Radyolojinin hastaya ve işlem yapılan dokuya en az zarar verdiğini, geniş kesiklerin olmadığını, daha az ağrı, risk ve daha kısa sürede iyileşmenin gerçekleştiğini söyledi.

Uz. Dr. Demirci, hastalığın dünyada en çok Türkiye'de görüldüğünü belirterek, "Kist hidatik hastalığı dünyada en çok ülkemizde görülen bir hastalık olup her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Polikliniğimize karın ağrısı şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki küçük hastamıza da yaptığımız ultrason incelemesinde, karaciğerinde halk arasında kedi-köpek kisti olarak bilinen kist hidatik olduğu anlaşıldı. Kistin zamanla büyüyerek karın boşluğuna yayılma tehlikesine karşı tedavi edilmesi gerekiyordu. Kistin büyümesi ve yayılması hastalarda hayatı tehdit edici alerjik reaksiyonlara yol açma ihtimali mevcuttu. Tüm bunları ekarte etmek için hastamıza görüntüleme rehberliğinde çok ince bir iğne ile kist içerisine girerek işlem uyguladık. Girişimsel radyolojide uygulamadığımız bu işlemler hastalar için daha kolaydır. Hastada geniş kesiler olmaz, daha az risk taşır ve hastanede kalış süresi kısalır. Hastamız kısa sürede iyileştiği için günlük aktivitelerine daha hızlı döner" dedi.

Radyoloji Uz. Dr. Mahmut Demirci, Girişimsel Radyolojide anjiyografi, ultrason, bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılarak önceden elde edilmiş görüntüler üzerinde gerçekleştirilecek işlemlerin planlandığını ve daha sonra görüntüleme kılavuzluğunda çoğunlukla lokal veya gerektiğinde genel anestezi altında işlemleri uyguladıklarını sözlerine ekledi.

"Kızımın karaciğerinde kist tespit edildi"

Kızının sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten anne Ayşe Yazıcıoğlu, "Karın ağrısı şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi'nde bulunan Girişimsel Radyoloji alanına başvurduk. Kızımın karaciğerinde kist tespit edildi. Karaciğerdeki kistimiz kolay bir operasyonla alındı. Şükür kızım şuan çok iyi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorumuza ve diğer sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz" dedi.

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 6 yaşındaki çocuğun karnında köpek kisti çıktı - Son Dakika

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