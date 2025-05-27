Siirt'in Baykan ilçesinde yürek yakan ölüm olayı yaşandı. Atabağı beldesindeki evinde fenalaşan Muhammed Yusuf Celbek (6), ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden çocuğun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Celbek'in cenazesi, Atabağı beldesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
Son Dakika › Yerel › 6 yaşındaki çocuk kalp krizinden vefat etti - Son Dakika
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