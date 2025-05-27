6 yaşındaki çocuk kalp krizinden vefat etti

Siirt'in Baykan ilçesinde yürek yakan ölüm olayı yaşandı. Atabağı beldesindeki evinde fenalaşan Muhammed Yusuf Celbek (6), ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden çocuğun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Celbek'in cenazesi, Atabağı beldesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.